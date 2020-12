Champions League: Die Achtelfinal-Auslosung im TICKER zum Nachlesen - FC Bayern gegen Lazio, BVB duelliert sich mit Sevilla - Hammerlos für Gladbach

In der Champions League wurde am Montag das Achtelfinale ausgelost. Hier gibt's die komplette Ziehung im TICKER zum Nachlesen.

Update; 12.24 Uhr: Den vier Bundesligisten stehen im Achtelfinale der unterschiedlich schwere Aufgaben bevor. Titelverteidiger Bayern München trifft auf und ist im Duell mit den Italienern klarer Favorit. Anders sieht es für Halbfinalist aus. Die Sachsen bekommen es mit dem englischen Meister um Teammanager Jürgen Klopp zu tun.

trifft auf Europa-League-Sieger . muss gegen mit Teammanager Pep Guardiola antreten. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag.

Die Hinspiele stehen vom 16. bis 24. Februar 2021 auf dem Programm, die Rückspiele finden vom 9. bis 17. März statt. Vier deutsche Klubs in der K.o.-Runde der Champions League hatte es zuletzt 2014 gegeben.

Heimrecht im Hinspiel Heimrecht im Rückspiel Borussia Mönchengladbach Manchester City SS Lazio Rom Chelsea FC RB Leipzig FC Liverpool PSG FC Sevilla BVB

Das war es zunächst aus Nyon, gleich ab 13:00 Uhr gibt es dann aber noch die Auslosung der Zwischenrunde der , natürlich auch live bei uns. Bis nachher also.

Und bei dieser Topspielflut ist es ganz gut, dass die Austragung wie gewohnt sehr zerstückelt stattfindet. Die Hinspiele am 16., 17., 23. und 24. Februar 2021, die Rückspiele dann am 9., 10., 16. und 17. März.

Kracher ohne Ende, aber das war ja schon beim Blick auf die Töpfe klar. Was die allergrößten Highlights sind, das wird man in den Ländern naturgemäß unterschiedlich sehen, hierzulande freut man sich natürlich besonders auf das Duell der Leipziger mit Jürgen Klopps FC Liverpool. Mit dem globalen Blick ist Barca gegen PSG etwas, das sich nur wenige Fußballfans auf diesem Planeten entgehen lassen wollen.

12.22 Uhr | Als letztes Duell steht somit Atalanta Bergamo gegen Real Madrid fest.

12.21 Uhr | Der FC Sevilla gegen Borussia Dortmund.

12.20 Uhr | Der FC Barclona muss gegen PSG ran - Hammerduell im Achtefinale!

12.19 Uhr | Jetzt hat Chapuisat den FC Porto gezogen. Die Portugiesen streiten sich mit Juventus Turin ums Weiterkommen ins Viertelfinale.

12.18 Uhr | RB Leipzig duelliert sich im Achtelfinale mit ... dem FC Liverpool.

12.17 Uhr | Atletico Madrid muss gegen den ran.

12.16 Uhr | Der FC Bayern München trifft auf ... Lazio Rom

12.15 Uhr | Die Fohlen treffen auf Manchester City.

12.14 Uhr | Und die Auslosung startet: Als erstes wird Borussia Mönchengladbach gezogen.

12.08 Uhr | Und nun bittet Marchetti den heutigen Ehrengast auf die Bühne: Stephane Chapuisat. Der ehemalige BVB-Stürmer wird bei der Auslosung zum Achtelfinale als Losfee agieren. Lange nichts mehr gehört von der BVB-Legende! Der erfreut sich bester Gesundheit, ist aber fraglos ein paar Jährchen älter geworden. Die Haarpracht entspricht jetzt einem Über-50-Jährigen.

Champions League, Auslosung: Die Termine in den nächsten Runden der Königsklasse

Zeitraum Runde 16.02.2021 - 17.03.2021 Achtelfinale 06.04.2021 - 14.04.2021 Viertelfinale 27.04.2021 - 05.05.2021 Halbfinale 29.05.2021 Endspiel in Istanbul

12.05 Uhr | Nun wird Giorgio Marchetti auf die Bühne gebeten. Der stellvertretende UEFA-Generalsekretär wird die Auslosung - wie immer - leiten.

We're live from Nyon! 🤩#UCLdraw 📺👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

12.02 Uhr | Bevor die Lose gezogen werden, müssen die Achtelfinalteilnehmer natürlich vorgestellt werden. In Einspielern werden alle Mannschften und deren schönste Aktionen aus der Gruppenphase präsentiert. Übrigens: Dass alle vier DFB-Vertreter diese überstanden haben, das gab es zuletzt vor sechs Jahren.

12.01 Uhr | UEFA-Kommunikationschef Pedro Pinto begrüßt die Anwesenden.

12.00 Uhr | Und die Übertragung live aus Nyon beginnt - gleicht geht es also heiß her bei der Auslosung der Champions League.

Modus | Am Modus hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nichts verändert. Die Gruppensieger sind gesetzt und treffen auf einen Gruppenzweiten, werden dabei zunächst auswärts antreten müssen. Eine Wiederholung der Gruppenspiele kann es dabei ebenso wenig geben wie Aufeinandertreffen von Mannschaften aus derselben Liga.

Topf 1 | Und über Topf 1 brauchen wir gar nicht zu sprechen, da ist ausnahmslos die Creme de la Creme des europäischen Fußballs vertreten. Der Tagesform nach wäre wohl sogar die Dortmunder Borussia das angenehmste Los, aber das kann in zwei Monaten natürlich alles schon wieder ganz anders aussehen.

Topf 2 | Leipzig gehört somit sicherlich auch zu den Teams aus dem Topf der Ungesetzten, die alles andere als ein Wunschlos für die Gesetzten sind. Allerdings finden sich hier auch Barcelona, Atletico und Sevilla, also die ganz hohe spanische Fußballschule. Sowie Borussia Mönchengladbach, Porto, Bergamo, und, Lazio, ein leichtes Los gibt es also nicht wirklich.

Gruppe H | Überraschungen muss man dabei mit der Lupe suchen, die Favoriten belegten praktisch durch die Bank die Ränge 1 und 2. Als besonders spannend galt schon nach der Auslosung die Gruppe H, dies sollte sich bewahrheiten. Es lief alles auf das große Finale zwischen RB Leipzig und am letzten Spieltag hinaus, dort gelang den Sachsen die Revanche für die 0:5-Klatsche in Old Trafford mit einem vielumjubelten und hochdramatischen 3:2-Sieg.

Gruppenphase | Am vergangenen Mittwoch endete die Gruppenphase, trotz der massiven Probleme durch die Covid-19-Pandemie konnte diese im gewohnten Zeitplan über die Bühne gebracht werden. Und so losen wir auch heute wieder kurz vor Weihnachten die Achtelfinalbegegnungen, die dann am Mitte Februar ausgetragen werden.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in Nyon zur Auslosung des Champions-League-Achtelfinales.

Champions League im LIVE-TICKER: Die Achtelfinalteilnehmer

Topf 1 mit allen Gruppensiegern:

FC Liverpool, FC Barcelona, Manchester City, Paris St.-Germain, Bayern München, Juventus Turin, Borussia Dortmund, FC Chelsea.

Topf 2 mit allen Gruppenzweiten:

Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Barcelona, RB Leipzig, Lazio Rom, FC Sevilla, Atletico Madrid.

Champions League im LIVE-TICKER: Der Auslosungsmodus

Die Gruppensieger bekommen jeweils einen Gruppenzweiten zugelost, haben im Rückspiel Heimrecht. Vereine aus einem Land können nicht gegeneinander spielen, ebenso können sich Begegnungen aus der Gruppenphase nicht wiederholen.

Champions League im LIVE-TICKER: Die Auslosung zum Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Champions League live: Die Auslosung zum Achtelfinale im TV Sky Sport News HD, Eurosport im LIVE-STREAM DAZN, uefa.com LIVE-TICKER Goal

Champions League im LIVE-TICKER: Die Termine für die Königsklasse

Achtelfinale : 16. - 24.02. und 09. - 17.03.

: 16. - 24.02. und 09. - 17.03. Viertelfinale : 06./07.04. und 13./14.04.

: 06./07.04. und 13./14.04. Halbfinale : 27./28.04. und 04./05.05.

: 27./28.04. und 04./05.05. Finale in Istanbul: 29.05.2021

Champions League im LIVE-TICKER: Die Auslosung zum Achtelfinale - Der Vorbericht

Die deutschen Europapokal-Teilnehmer blicken mit Spannung nach Nyon. Das -Quartett hofft auf attraktive Gegner im Achtelfinale der Königsklasse.

Auf der Jagd nach dem Henkelpott fürchten Titelverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund keinen Gegner, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach haben dagegen ganz spezielle Vorlieben. Doch das Königsklassen-Quartett eint der Wille, die deutsche "Dominanz" in der Champions League trotz drohender Kracherduelle auch im Achtelfinale zu untermauern. Die Blicke richten sich mit Spannung auf die Auslosung am Montag (12.00 Uhr/Sky und DAZN) in Nyon.

"Wenn man die Mannschaften sieht, wer sich alles qualifiziert hat - das ist schon enorme Qualität, die im Achtelfinale auf alle wartet", sagte Bayern-Coach Hansi Flick, dessen Münchner sich souverän als Gruppensieger durchgesetzt hatten. Der Triple-Gewinner will es ohnehin nehmen, wie es kommt. "Ich kann es ja eh nicht ändern", sagte der 55-Jährige gelassen vor der Ziehung am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Auch der BVB formuliert keine Wünsche. "Die Auslosung können wir nicht beeinflussen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Es sei jedoch "gut, dass wir Erster geworden sind, wenn man sich die Gegner anschaut. Jetzt geht es auch um Losglück oder -pech". Auf die Münchner warten der FC Porto, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona oder Atalanta Bergamo. Bei Dortmund ist Atletico Madrid anstatt Lazio im Topf.

Mit deutlich mehr Euphorie blicken Max Eberl und seine Gladbacher in die . Für das erste Spiel in der Runde der besten 16 seit 40 Jahren im Europapokal haben die Fohlen klare Vorstellungen: Am Niederrhein träumen sie von Jürgen Klopp und der Anfield Road. "Wir haben jetzt gegen Weltklubs wie Real und Inter gespielt. Da würde sich aus Gladbachs Sicht Liverpool am besten einreihen", sagte Eberl der Bild. Es wäre zudem das Wiedersehen der früheren Mainzer Kumpels Klopp und Marco Rose.

Auch Leipzig könnte auf die Reds treffen - Julian Nagelsmann hielt sich bei der Wahl seiner Wunschgegner jedoch nicht nur an sportliche Kriterien. Real Madrid und Juventus Turin hätten "wirklich schöne Hymnen", sagte der RB-Coach: "Ich könnte sie singen, wenn auch vielleicht nicht in perfektem Spanisch oder Italienisch." Doch auch unabhängig von Nagelsmanns Gesangskünsten warten hochklassige Duelle.

Sowohl Gladbach als auch Leipzig müssen sich im Achtelfinale (Hinspiele vom 16. bis 24. Februar, Rückspiele vom 9. bis 17. März) durchweg auf europäische Schwergewichte einstellen. Real Madrid, Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Juventus Turin warten auf RB. Bei der Borussia könnte es anstatt der Madrilenen auch Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel werden.

Vier deutsche Klubs in der K.o.-Runde der Champions League - das gab es zuletzt im Jahr von Deutschlands WM-Triumph 2014. Flick sieht darin eine "Aufwertung für die Bundesliga", für Zorc bestätigt sich dadurch: "Die Liga ist konkurrenzfähig." Und Eberl glaubt, "dass wir in einen guten Job machen".

Das zeigte sich ebenfalls in der Europa League: und die TSG Hoffenheim sind weiter im Rennen. Als Gruppensieger erwartet die beiden Bundesliga-Starter jeweils eine vermeintlich leichtere Aufgabe in der Zwischenrunde. (

