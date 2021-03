Champions League: Die Auslosung heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Auslosung des Viertel- und Halbfinals der Champions League steht an. Goal liefert alle Infos zur Ziehung und zur Übertragung.

In der Champions League steht die Auslosung des Viertel- und Halbfinals an. Die Ziehung erfolgt heute um 12.00 Uhr in Nyon.

Die Königsklasse im europäischen Fußball biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Acht Vereine aus fünf Ligen sind noch vertreten. Für die Bundesliga halten Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Dortmund die Fahne hoch. Hinzu kommen Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea aus England, der spanische Rekordmeister Real Madrid, Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain und der FC Porto aus Portugal.

Das Viertelfinale wird zudem ein Klassentreffen der deutschen Trainer. In Hansi Flick, Edin Terzic, Thomas Tuchel und Jürgen Klopp sind vier deutsche Übungsleiter mit dabei. Ab dem Viertelfinale gibt es bezüglich der Partien keine Einschränkungen mehr, jeder kann auf jeden treffen.

Die Auslosung der Champions League heute: Goal liefert alle Informationen.

Die Auslosung der Champions League heute: Diese Klubs sind noch dabei

Verein Land FC Bayern München Deutschland Borussia Dortmund Deutschland Manchester City England FC Chelsea England FC Liverpool England Real Madrid Spanien Paris Saint-Germain Frankreich FC Porto Portugal

Die Auslosung der Champions League: Die Termine für Viertelfinale und Halbfinale

Die Hinspiele des Champions-League-Viertelfinals finden am 6./7. April 2021 statt, nur eine Woche später (13./14. April) steigen die Rückspiele. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einreisebeschränkungen ist nicht ausgeschlossen, dass es auch in der Runde der letzten Acht zu Verlegungen an neutrale Orte kommen kann.

Die ersten Partien des Halbfinals finden ebenfalls noch im April statt. Die Hinspiele sind für den 27./28. April angesetzt, wiederum eine Woche später (4./5. Mai) folgen die Rückspiele. Das Finale ist für den 29. Mai in Istanbul geplant.

Die Auslosung der Champions League heute live: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt die Auslosung heute live sehen? Kein Problem, wir sagen Euch, wer die Ziehung überträgt.

Die Auslosung der Champions League heute: Die Übertragung im Free-TV bei Sky Sport News und Eurosport

Die gute Nachricht vorneweg: Im Gegensatz zu den Spielen der Königsklasse selbst, die nur noch hinter der Bezahlschranke zu sehen sind, ist die Auslosung des Viertel- und Halbfinals heute im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen. Sky Sport News beginnt die Sondersendung um 11.30 Uhr.

Sky Sport News ist zwar ein Sky-Sender, dieser ist jedoch auch ohne Abonnement und unverschlüsselt zu empfangen. Im Vorlauf der Ziehung werden die Mannschaften analysiert, ab 12.00 Uhr wird die Veranstaltung aus Nyon live gezeigt.

In inzwischen guter Tradition zeigt auch Eurosport die Auslosung der Champions League live im frei empfangbaren Fernsehen. Los geht es dort um 12.00 Uhr.

Die Auslosung der Champions League heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Sport News, UEFA und DAZN

Wer unterwegs oder auf Arbeit ist und die Ziehung trotzdem sehen möchte, der kann das natürlich über das Internet tun. Hier gibt es diverse Möglichkeiten, um die Auslosung zu verfolgen.

Die Auslosung der Champions League heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Sport News

Das Programm von Sky Sport News ist parallel zur TV-Übertragung auch im LIVE-STREAM empfangbar. Dazu klickt Ihr einfach auf diesen Link und schon könnt Ihr im Büro, wenn der Chef gerade wegschaut, einen Blick auf die Auslosung werfen.

Die Auslosung der Champions League heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM auf der UEFA-Homepage

Auch die UEFA bietet auf Ihrer Homepage eine Übertragung der Auslosung an. Dort findet Ihr auch die Highlights aller Spiele der Champions League und Europa League. Der Zugriff ist kostenlos, erfordert gegebenenfalls aber eine Registrierung, die jedoch auch mit dem eigenen Facebook-, Google- oder Apple-Konto erfolgen kann.

Die Auslosung der Champions League heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Natürlich ist die Auslosung der Champions League heute auch live bei DAZN zu sehen. Schließlich hat der Streamingdienst auch die Übertragungsrechte der meisten Spiele inne.

Bei DAZN bekommt Ihr allerhand Live-Sport geboten. Neben der Champions League habt Ihr dort auch Zugriff auf die Spiele der Europa League, Bundesligapartien und viele weitere internationale Top-Ligen.

Wenn Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, ist der erste Monat für Euch zudem völlig kostenfrei! Registriert Euch und schaut ganz entspannt, ob Euch das Angebot überzeugt. Wenn ja, dann kostet das Abo anschließend 11,99 Euro im Monat oder im Jahresabo 119,99 Euro.

Zum DAZN-Gratismonat

Die Auslosung der Champions League heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr keinen Zugriff auf die Bewegtbilder der Auslosung habt, dann hilft Euch Goal heute weiter. Wir tickern die Auslosung für Euch live.

