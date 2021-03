Europa League live: Die Auslosung zum Viertelfinale heute im LIVE-TICKER

Auf wen treffen Manchester United, Arsenal und Co. im Viertelfinale der Europa League? Hier gibt es die Auslosung im LIVE-TICKER.

Endspurt in der Europa League! In der letzten Auslosung der Saison entscheidet sich, welche Teams im Viertelfinale aufeinandertreffen und wie sich die Halbfinals zusammensetzen. Los geht es um 13 Uhr im UEFA-Hauptquartier in Nyon.

Während die letzten deutschen Vertreter bereits in der Zwischenrunde die Segel streichen mussten, schied zuletzt auch Tottenham überraschend aus. Die größten Titelanwärter unter den verbleibenden Teams sind neben Manchester United und dem FC Arsenal auch Ajax oder die AS Rom.

Die Hinspiele der Viertelfinals stehen am 8. April an. Eine Woche später folgen am 15. April die Rückspiele. Nach den Halbfinals entscheidet sich am 26. Mai in Danzig, wer Rekordsieger Sevilla als Europa-League-Champion ablöst.

Europa League live: Goal liefert Euch alle Infos zur Auslosung der Viertel- und Halbfinalpartien im LIVE-TICKER.

Heimrecht im Hinspiel Heimrecht im Rückspiel FC Granada Manchester United FC Arsenal Slavia Prag Ajax Amsterdam AS Rom Dinamo Zagreb FC Villarreal

Finale | Und wer hat das virtuelle Heimrecht im Finale? Der Gewinner aus dem zweiten Halbfinale, im Zweifelsfall also Unai Emery mit seinem gelben U-Boot.

Halbfinale 2 | Villarreal oder Zagreb hat das Hinspiel-Heimrecht im zweiten Halbfinale, im Rückspiel geht es nach London oder Prag.

Halbfinale 1 | Der erste Halbfinalist ist der Sieger aus Granada gegen Manchester United. Gegner wird der Gewinner des Viertelfinals 3, also Ajax Amsterdam oder die Roma. Ajax gegen ManUnited war übrigens das Finale von 2017!

4. Spiel | Die letzte Paarung bringt das Aufeinandertreffen von Mr. Europa League Unia Emery und Tottenham-Schreck Mislav Orsic. Zagreb hat im Hinspiel das Heimrecht gegen Villarreal.

3. Spiel | Ajax Amsterdam begeistert in diesem Jahr international wieder, auch wenn auf der etwas kleineren Bühne der Europa League. Gegen die Roma verspricht das ein äußerst attraktives Duell finde ich!

2. Spiel | Kleines Grinsen bei Clichy, da wissen Sie was, in der Kugel steht: der FC Arsenal. Die Gunners bekommen Slavia Prag zugelost.

1. Spiel | Erste internationale Teilnahme und dann gleich im Viertelfinale - die Rede ist natürlich vom FC Granada! Zur Belohnung gibt es Manchester United in der Runde der letzten Acht.

Finale | Das Finale ist dieses Jahr übrigens am 26. Mai in Danzig, Polen. Um 14:00 Uhr ca. will die UEFA alle Anstoßzeiten bekannt geben. Shuffle on!

Losfee | Was Hamit Altintop für die Champions League war, ist Gael Clichy für die Europa League: die Losfee. Der Franzose hat sich vor allem in England bei Arsenal und Manchester City einen Namen gemacht, in der Europa League hat er immerhin auch 18 Mal seine Schuhe geschnürt, unter anderem für Basaksehir. Aktuell spielt Clichy übrigens in der Schweiz bei Servette FC.

Prozedere | Auch hier ist wieder der stellvertretende Generalsekretär der UEFA als Unterstützung zur Hand, Giorgio Marchetti würdigt erneut die verbliebenen Teams und alle fleißigen Helfer in diesen schwierigen Zeiten, erklärt dann auch noch einmal das Prozedere der Auslosung, was Sie bereits unten unter "Modus" nachlesen konnten.

Beginn | Moderator Pedro Pinto begrüßt ein zweites Mal an diesem Tag zur Auslosung, in der Königsklasse hat uns das schon ein äußerst attraktives Programm beschert, darauf hoffen wir jetzt auch in der Europa League. Wie schon vorhin geht es auch hier mit einem kleinen Rückblick los, Pinto erzählt ein wenig über die Achtelfinals und die Teams, die nun unruhig auf ihren Sitzen daheim hin- und herrutschen, gegen wen es im Viertelfinale geht.

Jäger und Gejagter | Wer aufmerksam mitgezählt hat, hat bemerkt, dass da ein Team noch fehlt. Die bisher aufgezählten Vereine aus London, Manchester, Rom, Granada, Amsterdam, Zagreb und Prag können wir der Einfachheit halber als Herausforder oder Jäger zusammenfassen, denn die Devise der Europa League ist seit Jahren: Alle gegen Unai Emery. Der pflügt diese Saison in einem gelben U-Boot durch die internationalen Gewässer und fegte mit Villarreal äußerst souverän und ungefährdet Dynamo Kiew aus dem Wettbewerb (4:0).

Rückblick II | Für weitere Fußballwunder ging dem Drehbuch dann leider der Platz aus, Spielraum wäre genug gewesen: Olympiakos gewann in London gegen Arsenal mit 1:0 (Gesamt: 2:3) und Molde schlug Granada ebenso unerwartet 2:1 (2:3), allerdings hätte es da aufgrund der Auswärtstorregel auch noch jeweils zwei Tore gebraucht für den ganz großen Abend der Sensationen. Den feierte dagegen Slavia Prag, auch weil die Glasgow Rangers im Rückspiel mehr Platzverweise sammelten als sie über 180 Minuten Tore schießen konnten. Der Vollständigkeit halber: Ajax (5:0, YB Bern) und die Roma (5:1, Donezk) kamen ihren Favoritenrollen voll und ganz nach, während Milan und ManUnited (1:2) nur auf taktischer Ebene Champions-League-Glanz versprühen konnten. Trotz Zlatan.

Rückblick I | Vom "big bang" hatte UEFAs Leiter für Vereinswettbewerbe Michael Heselschwerdt nach dem Torrekord in der Zwischenrunde gesprochen, auch im Achtelfinale wurde nicht an Toren gespart, viel mehr im Vordergrund stehen hier aber die mittelschweren Fußballwunder aus Zagreb und Prag, oder wer hatte Dinamo und Slavia für ein europäisches Viertelfinale auf dem Zettel? Andererseits, wenn ich hätte raten müssen, welcher Trainer ein 2:0 aus dem Hinspiel als haushoher Favorit im Rückspiel gegen den mäusekleinen Underdog noch verspielt, Jose Mourinho wäre mit absoluter Sicherheit mein erster Tipp gewesen, so planlos und destruktiv wie der (frühere) Star-Trainer aktuell spielen lässt. Und überhaupt, haben die Spieler der Spurs nie Ultimate Team in FIFA20 gespielt oder warum kann Mislav Orsic da in der Verlängerung noch gemütlich durch nahezu die gesamte Mannschaft von Tottenham spazieren, um das Viertelfinal-Ticket zu buchen?!

Modus | Wer bei der Champions-League-Auslosung eben schon aufmerksam mitgelesen hat, kennt das Prozedere bereits, aber auch für alle neuen Leser gibt es nicht mehr viel zu erklären, denn es gibt auch hier keinerlei existierende Einschränkungen mehr. Heißt: Es werden auch Teams aus denselben Verbänden aufeinander losgelassen, das ist interessant für Arsenal und Manchester United sowie für Villarreal und Granada. Ebenso wäre ein Wiedersehen mit einem Gruppengegner nun wieder erlaubt, das ist nach dem Ausscheiden der Young Boys Bern sowie Molde FK aber ohnehin nicht mehr möglich. Der "Erstgeloste" hat im Hinspiel bekanntlich Heimrecht. Im Anschluss werden auch gleich noch die Begegnungen für das Halbfinale ausgelost und geklärt, wer im Finale am 26. Mai in Danzig (Polen) als Heimteam geführt wird.

vor Beginn | Herzlich willkommen in Nyon zur Auslosung der Europa-League-Viertelfinals.

🚨 It's #UELdraw day! 👊 Who are you backing in the last 8? pic.twitter.com/Jkz6C015IU — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021

Europa League im LIVE-TICKER: Die Auslosung zum Viertel- und Halbfinale heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Europa League im LIVE-TICKER: Die Termine der kommenden Spielrunden

Europa League live: Die Auslosung zum Viertelfinale im LIVE-TICKER