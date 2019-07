Champions League 2019/20: Wann findet die Auslosung zur Gruppenphase statt? Alle Informationen zum Termin, Datum und Co.

Die Champions League - der bedeutendste Wettbewerb im europäischen Klubfußball. Wir verraten Euch, wann die Auslosung zur Gruppenphase stattfindet.

Bald geht es wieder los. Bald startet die Champions League in die neue Saison. Doch bevor im September der erste Spieltag der Gruppenphase ansteht, müssen vorab überhaupt erst die Gruppen der kommenden Spielzeit der Königsklasse ausgelost werden.

Für treten in der CL-Saison 2019/2020 vier Mannschaften an. Neben dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München haben sich auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen für die qualifiziert.

Auf wen treffen die Klubs aus der Bundesliga? Wer hat Losglück und wer kommt in eine Hammergruppe? Zudem werden bei der Auslosung alle Fragen gelüftet, mit welchen Teams es der amtierende Titelverteidiger FC Liverpool sowie die europäischen Top-Klubs wie der FC Barcelona, Manchester City oder Real Madrid zu tun bekommen.

In diesem Artikel verraten wir Euch alle Informationen rund um die Auslosung der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/2020.

Champions League 2019/2020: Wann findet die Auslosung der Gruppenphase statt?

Für alle Fans der europäischen Top-Klubs. Für alle Freunde der Champions League. Für alle Fußballfans überhaupt. Die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase ist Jahr für Jahr ein absolutes Muss. In welche Gruppe wird Euer Lieblingsteam gelost? Gibt es so etwas wie eine "Todesgruppe"? Welches Team hat Losglück?

Champions League 2019/2020: Auslosung der Gruppenphase am 29. August

Ihr erfahrt es Ende August. Am Donnerstag, 29. August wird in Monaco die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/2020 ausgelost. An diesem Tag werden alle Geheimnisse gelüftet wie die acht Gruppen der kommenden Spielzeit der Königsklasse aussehen werden. Eine genaue Uhrzeit, wann die Auslosung beginnen wird, steht noch nicht fest.

Sind die Gruppen ausgelost, startet die Champions League am 17. September mit dem ersten Spieltag. Alle zwei bis drei Wochen werden dann Gruppenspiele bis zum 11. Dezember stattfinden.

Champions League 2019/2020: Wo findet die Auslosung der Gruppenphase statt?

Die Auslosung der Gruppenphase ist das größte Event der UEFA vor Beginn der neuen Champions-League-Saison. Alle Vertreter der teilnehmenden europäischen Top-Klubs nehmen an der Auslosung teil und verfolgen gespannt das Prozedere. Zudem sind die besten Spieler der vergangenen Spielzeit der Königsklasse anwesend, um verschiedene UEFA Awards entgegenzunehmen. Doch wo findet nun die Auslosung statt?

Champions League 2019/2020: Die Auslosung der Gruppenphase in Monaco

Der Austragungsort der Auslosung der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/2020 ist Monaco. Dort werden im Grimaldi Forum 32 Mannschaften auf acht Gruppen mit je vier Teams verteilt.

In Monaco wird traditionell die Auslosung der Gruppenphase durchgeführt. Anders ist es bei den Ziehungen der Paarungen in der Qualifikation oder K.o.-Phase. Diese finden in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon statt.

Champions League 2019/2020: Welche Teams sind bereits qualifiziert?

Für die kommenden Gruppenphase der Champions League sind bereits 26 Mannschaften automatisch qualifiziert. Neben dem Gewinner der vergangenen Saison sowie dem Sieger der Europa League sind die vier besten Teams aus Spanien, England, Italien und Deutschland in der Königsklasse vertreten. Hinzu kommen die zwei besten Mannschaften aus Frankreich und Russland sowie die nationalen Meister aus Portugal, der Ukraine, Belgien und der Türkei. Da sich der CL-Sieger FC Liverpool auch über die Liga qualifiziert hat, rutscht der FC Salzburg aus Österreich automatisch in die Gruppenphase.

Sechs weitere Teams, die durch die Champions-League-Qualifikation müssen, vervollständigen das Teilnehmerfeld der Königsklasse. Die letzten und entscheidenden Quali-Spiele finden am 27. und 28. August statt. Nach Abschluss dieser Partien stehen alle 32 Teams der kommenden Champions-League-Saison fest.

Champions League, Saison 2019/2020: Diese Teams sind bereits qualifiziert

: , , ,

, , , : , , ,

, , , : , , ,

, , , Deutschland: , , ,

, , , : , ,

, , : Zenit St. Petersburg,

Zenit St. Petersburg, : Lissabon

Lissabon : Schachtjor Donezk

Schachtjor Donezk :

: Istanbul

Istanbul Österreich: FC Salzburg

Champions League 2019/2020: Wie läuft die Auslosung der Gruppenphase ab?

32 Mannschaften befinden sich am 29. August in den vier Lostöpfen der UEFA und warten darauf, in eine der acht möglichen Gruppen der Champions League gelost zu werden. 26 Teams haben sich direkt für den Wettbewerb qualifiziert, sechs weitere Klubs über die Play-Offs.

Der Klub-Koeffizient der UEFA entscheidet, welche Mannschaft in welchem Lostopf landet. In Topf eins sind bekanntlich die besten Teams: Hier sind die Sieger der letztjährigen Champions League und Europa League vertreten. Zudem die sechs Meister aus den Ländern mit dem höchsten Koeffizienten.

Bei der Ziehung werden, beginnend mit Topf eins, der Reihe nach die Gruppen bestückt. Es gibt allerdings noch eine Ausnahmeregelung: In der Gruppenphase dürfen keine Teams des gleichen Verbandes aufeinander treffen. Somit müssen Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen nicht darum fürchten, schon in der Gruppenphase gegeneinander zu spielen.

So lief die Champions-League-Auslosung im vergangenen Jahr

Mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen haben sich in diesem Jahr zwei Mannschaften aus der Bundesliga für die Champions League qualifiziert, die in der vergangenen Saison nicht in der Königsklasse vertreten waren. Dagegen waren der FC Bayern München und Borussia Dortmund bereits in der Saison 2018/2019 dabei.

Der BVB wurde in die Gruppe A gelost und überstand die Gruppenphase als Erster vor Atletico Madrid, dem FC Brügge und der AS Monaco. Auch die Bayern sicherten sich in Gruppe E den Gruppensieg. Die Münchner setzten sich vor Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon und AEK Athen durch.

Während der FC Schalke 04 sich als Gruppenzweiter der Gruppe D hinter dem FC Porto und vor Galatasaray Istanbul und Lokomotive Moskau für die K.o.-Phase qualifizierte, schied die TSG Hoffenheim, der vierte deutsche Vertreter, als Gruppenletzter in der Gruppe F hinter Schachtjor Donezk, Olympique Lyon und Manchester City aus.

Champions League 2019/2020: UEFA Awards

Während der Ziehung der Gruppen der Champions League werden auch noch einige Awards von der UEFA vergeben.

Gekürt werden in Monaco: