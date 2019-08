Cancelo für Danilo: Tauschgeschäft zwischen Manchester City und Juventus Turin steht bevor

Erst in der vergangenen Saison kam Joao Cancelo zu den Bianconeri. Nun steht der Rechtsverteidiger vor dem Transfer zu ManCity - per Spielertausch.

Das Tauschgeschäft zwischen Manchester Citys Danilo und Juventus Turins Rechtsverteidiger Joao Cancelo steht kurz bevor. Noch am Montag soll der Deal finalisiert werden.

Nach Informationen von Goal und SPOX wird Turins portugiesischer Defensivspezialist zu den Cityzens transferiert, während die Bianconeri den Brasilianer Danilo und zusätzlich 30 Millionen Euro erhalten. Rund um diesen sich anbahnenden Transfer gab es es bereits in der Vorwoche Berichte.

Cancelo für Danilo? Verhandlungen vor dem Abschluss

Die Gespräche zwischen beiden Klubs sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, beim 28 Jahre alten Defensivspieler der Cityzens wird bereits eine Jahresvergütung in Höhe von 4,5 Millionen Euro genannt.

Cancelo, der erst in der vergangenen Saison zu den Turinern wechselte, will sich trotz 34 Einsätzen in der vergangenen Saison eine neue Herausforderung suchen. Bei den Skyblues wäre er der vierte Sommerzugang.

Das Transferfenster für die Premier League schließt bereits am kommenden Donnerstag. Die Transferverhandlungen werden dann ein Ende finden, wenn Juves Sportdirektor Fabio Paratici in Manchester landet und die Gespräche finalisiert werden können.