Joao Cancelo gegen Danilo: Juventus Turin und Manchester City verhandeln über Tauschgeschäft

Manchester City verhandelt mit Juventus Turin über einen Deal für Rechtsverteidiger Joao Cancelo, in den auch Danilo mit eingebunden werden soll.

Nach Informationen von Goal und SPOX verhandeln und aktuell über ein Tauschgeschäft. So will der englische Vizemeister Rechtsverteidiger Joao Cancelo von Juve nach Manchester holen und bietet dem italienischen Meister im Gegenzug den Brasilianer Danilo an.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Die Gespräche zwischen den beiden Klubs nahmen am Donnerstag neue Fahrt auf. Juve würde für Cancelo 55 Millionen Euro Ablöse verlangen, City will mit der Integration Danilos in den Deal die Transfersumme auf 20 bis 25 Millionen Euro senken.

Manchester City: Danilo sucht neue Herausforderung

Schon vor einem Monat hatten Goal und SPOX über das Interesse der Cityzens am 25-jährigen Cancelo berichtet. Der Portugiese wünscht sich einen Wechsel in die Premier League und auch Danilo ist gewillt, sich eine neue Herausforderung zu suchen. Der 28-Jährige war 2017 von ins Etihad gewechselt, konnte sich bislang aber keinen Stammplatz erkämpfen.

Cancelo wechselte im Sommer 2018 für eine Ablöse von 40 Millionen Euro vom zur Alten Dame und absolvierte in der vergangenen Saison 34 Pflichtspiele.