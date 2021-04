BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER 1:0

In der Bundesliga steht heute Abend das Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin auf dem Programm. Goal ist im LIVE-TICKER mit von der Partie.

Der BVB (Borussia Dortmund) muss am Mittwochabend gegen Union Berlin antreten und kämpft dabei um Punkte für die direkte Champions-League-Qualifikation. Das Bundesligaspiel startet heute um 20.30 Uhr.

Derzeit rangiert das Team von Edin Terzic auf Rang fünf, es fehlen sieben Punkte auf den Dritten Frankfurt und fünf auf den VfL Wolfsburg. In den letzten Saisonspielen bahnt sich also ein spannender Kampf an. Union hat sogar noch theoretische Chancen auf die Europa League und wird sich deswegen nicht kampflos aus Dortmund verabschieden - ganz im Gegenteil.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM sehen, dazu findet Ihr hier alle Infos. Goal begleitet das Spiel in diesem Artikel im LIVE-TICKER.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin 1:0 (1:0) Tor 1:0 Reus (27.) Aufstellung BVB Hitz - Pisczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reyna, Reus, Hazard - Haaland. Aufstellung Union Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Andrich - Prömel, Ingvartsen, Endo - Kruse, Musa. Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Halbzeit | Union Berlin begann furios, zimmerte nach nur zwölf Sekunden den ersten Ball an die Latte. Der BVB brauchte knapp zehn Minuten, kam dann aber immer besser ins Spiel und erspielte sich einige gute Torchancen. Haaland verschoss in der 27. Minute vom Punkt, Reus staubte aber dennoch zum 1:0 ab. In der Folge hätte Haaland auf 2:0 erhöhen müssen, aber der gut aufgelegte Luthe parierte stark.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45 | Eine Minute wird im ersten Durchgang noch nachgespielt.

43 | Immer wieder hat der BVB leichte Unkonzentriertheiten drin. Die Passquote liegt bei lediglich 80 Prozent - das ist unterdurchschnittlich für eine Mannschaft wie Dortmund.

40 | In Sachen Ballbesitz ist die Partie ausgeglichen. In der Offensive jedoch hat der BVB ein Übergewicht. 10:4 Torschüsse für die Hausherren.

38 | Der BVB versucht erneut, das Spiel zu beruhigen. Die erste Luft der Gäste scheint aufgebraucht, das hohe Ganzfeldpressing zunächst gestoppt. Der BVB kann durchatmen.

35 | Riesenchance für Haaland, dem aber die Kaltschnäuzigkeit fehlt. Reyna dribbelt über halbrechts in den Strafraum und legt dann quer für den Norweger, aus sieben Metern völlig frei zum Abschluss kommt. Mit dem linken Vollspann schießt er allerdings Luthe an, der aus seinem Kasten geeilt ist.

33 | Bellingham geht in der linken Strafraumhälfte ins Eins-gegen-eins mit Friedrich und zieht dann aus spitzem Winkel mit dem linken Fuß ab. Die Kugel verfehlt ihr Ziel aber deutlich.

31 | Es ist intensiv in den Zweikämpfen. Beide Mannschaften bewegen sich am Rande des Erlaubten. Bislang kommt Schlager aber ohne Karten aus.

29 | Die Proteste der Berliner nach dem Elfmeterpfiff sind durchaus nachvollziehbar. Reus wird beschuldigt, schon vor dem Kontakt mit Luthe abgehoben zu sein. Der VAR schaltete sich jedoch nicht ein, weil keine eindeutige Fehlentscheidung vorlag. Fazit: Muss man nicht geben - kann man aber.

TOOOR! BVB (Borussia Dortmund) - Union Berlin 1:0 | Torschütze: Reus

27 | Haaland tritt und schießt nach unten rechts. Luthe hat den Ball und auch den Nachschuss des Norwegers, der im dritten Versuch in die Mitte legt. Dort kommt Reus in vollem Tempo an und drückt die Kugel zu seinem fünften Saisontor über die Linie.

25 | Hazard spielt bei einem Konter den Ball perfekt in den Lauf von Reus, der vor Luthe am Fünfer an den Ball kommt und sich die Kugel vorbeilegt. Der Keeper berührt den Kapitän mit dem Körper, woraufhin Schlager auf den Punkt zeigt. Die wilden Proteste der Unioner helfen nicht.

21 | Guerreiro flankt von der linken Seite halbhoch in die Mitte, Haalnd kommt artistisch mit der Hacke an den Ball. Allerdings ist dies eher brotlose Kunst, denn die Kugel fliegt hoch und weit ins Toraus.

19 | Haaland benutzt im Luftzweikampf mit Andrich seinen Arm und wird dafür von Schlager zurückgepfiffen. Die Gelbe Karte lässt der Unparteiische aber stecken.

16 | Dortmund kommt in Fahrt. Reyna prüft Luthe aus 21 Metern im rechten unteren Toreck. Der Keeper lenkt die Kugel um den rechten Pfosten zur Ecke.

14 | Hazard mit seiner nächsten guten Aktion. Dieses Mal versucht es der Belgier selber aus 18 Metern und zwingt Luthe zu einer Glanzparade im linken Eck.

13 | Im Übrigen sitzt Sancho heute zum ersten Mal seit einigen Wochen wieder auf der Bank. Für den BVB könnte er ein echtes Faustpfand im Kampf um die Champions-League-Plätze an den verbleibenden Spieltagen werden.

12 | Auch der BVB presst jetzt hoch. Union versucht trotzdem, sich spielerisch aus der Umklammerung zu befreien.

10' #Hazard auf #Reus , der trifft zentral vor dem Tor die Murmel nicht. Aiaiai, erste gute Chance. #BVBFCU 0:0 — Borussia Dortmund (@BVB) April 21, 2021

10 | Erste Großchance für den BVB. Hazard kann ungehindert aus der Zentrale in den Strafraum dribbeln und legt an den Fünfer zu Reus, der den Ball aber nicht richtig trifft. Die Kugel kullert so knapp am rechten Pfosten vorbei. Das hätte die Führung sein müssen.

7 | Union entfacht eine Menge Druck im Pressing, lässt den BVB kaum hinten raus kombinieren. Es fehlt die Ordnung im Spiel der Hausherren. Urs Fischer, Trainer der Gäste, kann sehr zufrieden sein.

5 | Terzic ist sofort aktiv in der Coachingzone, versucht seine Spieler scharf zu stellen. Wilder Beginn.

3 | Die Anfangsphase gehört den Gästen. Union spielt mutig nach vorne, will den BVB überrumpeln. Dortmund sucht die Sicherheit.

1 | Was für ein Start! Can begeht einen haarsträubenden Fehler im Spielaufbau in die Füße von Ingvartsen, der die Kugel nach 12 Sekunden aus 16 Metern an die Latte nagelt. Wow!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Ohnehin ist die fehlende Konstanz das große Problem der Schwarz-Gelben in dieser Saison. Erst einmal, vom 3. - 6. Spieltag, gelangen der Borussia mehr als zwei Siege in Folge in der Bundesliga. Schlägt man Union, wäre das der dritte Dreier in Folge und damit automatisch die zweitlängste Siegesserie dieser Spielzeit. Eigentlich unglaublich - und für den BVB heute alternativlos.

Vor Beginn | Dass die Köpenicker schwer zu schlagen sind, ist hinlänglich bekannt. Nur eines der vergangenen neun Ligaspiele ging in die Hose (2:5 bei Eintracht Frankfurt), ansonsten gab es fünf Remis und drei Siege. Zuletzt bezwang man den VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag mit 2:1. Und den BVB konnte man im Hinspiel ja auch in Schach halten und mit 2:1 wieder nach Hause schicken.

Vor Beginn | Union Berlin ist so etwas wie das Überraschungsteam der Liga. Nach 29 Spieltagen liegen die Eisernen auf dem 8. Tabellenplatz, könnten mit einem Sieg sogar einen Rang vorrücken und wären dann mit nur noch einem Zähler Rückstand auf Bayern Leverkusen (Platz 6) noch einmal richtig drin im Kampf um die internationalen Plätze.

Vor Beginn | Durch den Frankfurter Sieg gestern liegt nämlich nun der VfL Wolfsburg auf Rang vier und damit im Fadenkreuz der Borussia. Zwischen beiden Teams kommt es am kommenden Wochenende zum direkten Duell, das wegweisend dafür sein wird, wer es letztlich in die Königsklasse schafft. Zunächst einmal gilt es für den BVB aber, seine Hausaufgaben zu machen - und die sind nicht ganz einfach.

Vor Beginn | Das nächste Endspiel um die Champions-League-Ränge für den BVB. Eintracht Frankfurt gewann gestern gegen den FC Augsburg und hat damit im Kampf um Platz vier vorgelegt. Der BVB daher nach dem überzeugenden 4:1 gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende auch Union Berlin im eigenen Stadion zu bezwingen und gleichzeitig darauf hoffen, dass der VfL Wolfsburg in Stuttgart Punkte liegen lässt.

Vor Beginn | Drei Änderungen nimmt Edin Terzic im Vergleich zum Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen an seiner Startelf vor. Piszczek ersetzt Morey hinten rechts, Can spielt für Dahoud im defensiven Mittelfeld und Hazard kommt für Brandt in die Partie. Auf der Gegenseite tauscht Union Berlin zwei Mal: Schlotterbeck und Gentner werden durch Ingvartsen und Endo ersetzt.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 30. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung des BVB (Borussia Dortmund):

Hitz - Pisczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reyna, Reus, Hazard - Haaland.

Aufstellung von Union Berlin:

Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Andrich - Prömel, Ingvartsen, Endo - Kruse, Musa.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Bundesliga

Der 1. FC Union Berlin gewann keines seiner drei Auswärtsspiele im Profifußball bei Borussia Dortmund (zwei Niederlagen und ein Aus im Elfmeterschießen in der zweiten Pokal-Runde 2016/17) – beim 0:5 im einzigen Bundesliga-Gastspiel im Februar 2020 kassierte Union seine höchste BL-Niederlage.

Borussia Dortmund verlor zwei seiner drei Bundesliga-Spiele gegen Union Berlin – gegen kein anderes Team hat der BVB in seiner BL-Historie so eine hohe Niederlagenquote (67 Prozent). Der Punkteschnitt von 1,0 pro BL-Spiel ist nur gegen den FC Bayern genauso niedrig.

Borussia Dortmund traf in jedem seiner letzten 41 Pflichtspiele – Vereinsrekord seit Bundesliga-Gründung. Nur zwei Vereine hatten längere Serien: Der 1. FC Köln (1963/64, 42 Spiele) und sogar gleich viermal der FC Bayern (u.a. aktuell 66 Spiele).

Borussia Dortmund sammelte seit Rückrundenstart bereits elf Punkte nach Rückstand – mehr als jedes andere Bundesliga-Team in diesem Zeitraum.

Borussia Dortmund gewann zuletzt erstmals seit Ende Februar 2021 wieder zwei Bundesliga-Spiele in Serie, mehr Siege am Stück feierte der BVB in dieser Saison nur zwischen dem 3. und dem 6. Spieltag (vier).

Der 1. FC Union Berlin traf gegen den VfB Stuttgart bereits zum 13. Mal in dieser Saison per Kopf, das toppt in der Bundesliga nur der FC Bayern (16). Anteilig erzielte kein Bundesligist so viele Kopfballtore wie die Eisernen (30 Prozent, 13 von 44).

Nach 29 Bundesliga-Spieltagen steht der 1. FC Union Berlin bei 43 Punkten und damit bereits jetzt zwei Zähler mehr als nach der kompletten Vorsaison (41).

Der 1. FC Union Berlin gewann nur eines seiner letzten sieben Bundesliga-Auswärtsspiele (1:0 in Freiburg am 22. Spieltag), bei vier Niederlagen und zwei Remis. Zuletzt blieben die Eisernen dreimal in Serie ohne Sieg in der Fremde – länger letztmals zum Jahreswechsel 2019/20 (fünf Gastspiele).

Erling Haaland traf bei Borussia Dortmunds 4:1-Erfolg gegen Werder Bremen zum 9. Mal in dieser Saison in einem Bundesliga-Spiel doppelt, das gelang vor ihm noch keinem BVB-Spieler. In den letzten vier BL-Spielen, in denen sich Haaland als Torschütze eintragen konnte, traf er immer doppelt.

Mit fünf Saisontoren ist Borussia Dortmunds Mats Hummels der torgefährlichste Verteidiger der Bundesliga, mehr Tore erzielte er noch nie in einer Spielzeit. Dahinter folgt auf dem geteilten zweiten Platz unter anderem Union Berlins Marvin Friedrich (vier Tore).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute ... ... im TV Sky (Einzelspiel und Konferenz) ... im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket (Einzelspiel und Konferenz) ... LIVE-TICKER Goal (in diesem Artikel)

In der Bundesliga wird heute der 30. Spieltag ausgetragen, insgesamt stehen vier Spiele an. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem BVB und Union heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Borussia Dortmund schöpft im Kampf um die Champions League neuen Mut. Gegen Union Berlin muss der BVB aber unbedingt nachlegen.

Als die Pflicht mit Bravour erfüllt war, schickte Edin Terzic unverhohlen eine Drohung an die Konkurrenz. "Wir nehmen nicht den Fuß vom Gaspedal, sondern wir wollen noch härter drauftreten", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem souveränen 4:1 (3:1) gegen Werder Bremen.

Die Botschaft dahinter dürfte in Frankfurt und Wolfsburg angekommen sein. Fünf Spieltage vor Saisonende schöpft der BVB im Rennen um die sportlich attraktive und finanziell lukrative Champions League neuen Mut. Der Rückstand auf die Eintracht schmolz auf vier Punkte, Wolfsburg hat fünf Zähler mehr auf dem Konto. "Wir kommen näher und näher ran. Das ist ein gutes Gefühl", sagte Erling Haaland nach dem Ende seiner 618 Minuten dauernden Torflaute.

Auf Rechenspiele wollte sich Terzic aber nicht einlassen. "Wir wollen nicht mehr quatschen, sondern es einfach zeigen. Zeigen, dass wir bereit sind für den Verein, für die Fans und für uns", sagte der 38-Jährige. Schon am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin wolle man "allen zeigen, dass der Weg so weitergeht."

Denn noch befindet sich der Vizemeister in der Rolle des Jägers. Zudem warten einige knifflige Aufgaben an den abschließenden Spieltagen. Der BVB muss unter anderem noch in Wolfsburg antreten und empfängt RB Leipzig. "Wenn wir uns noch für die Champions League qualifizieren wollen, müssen wir alle Spiele gewinnen", gab Kapitän Marco Reus in der ARD die Richtung vor.

Als zusätzlicher Mutmacher dient Haaland. Erst verwandelte die norwegische Urgewalt gegen Bremen einen Foulelfmeter eiskalt zur Führung (34.), vier Minuten später sorgte er für die Vorentscheidung.

"Es hat natürlich an mir genagt", sagte Haaland nach der längsten Durststrecke seiner Profikarriere. Aber jetzt sei die Uhr zurückgestellt, so Haaland, der scherzte: "Ich bin schon wieder 60 Minuten ohne Tor. Also muss ich schnell wieder treffen."

Sieben Pflichtspiele hatte Haaland beim BVB und in der Nationalmannschaft nicht über einen eigenen Treffer gejubelt. "Kalt lässt das niemanden. Wenn man einen Vertrag bei einem Verein wie Borussia Dortmund mit der Nummer neun unterschreibt, ist es doch klar, dass ihr die Uhr immer wieder auf null stellt, um zu zählen, wie lange er nicht getroffen hat", sagte Terzic, dessen Stimmung nur durch einige "blöde Konter" der Bremer getrübt wurde.

Die BVB-Defensive hinterließ nicht nur beim Rückstand durch Milot Rashica (14.) einen anfälligen Eindruck. "Wir sind nach dem Rückschlag aber gut zurückgekommen und haben souverän gewonnen. Das stimmt uns zuversichtlich", sagte Terzic.

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick