BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights - Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga empfängt heute der BVB Union Berlin. Goal hat alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

In der Bundesliga steht am heutigen Mittwoch, 21. April, das Duell zwischen dem BVB und Union Berlin auf dem Programm. Das Spiel wird um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen.

Spielt der BVB auch in der kommenden Saison in der Champions League? Stand jetzt sieht es nicht danach aus. Nach dem Sieg von Eintracht Frankfurt am gestrigen Dienstag gegen den FC Augsburg liegt der BVB fünf Punkte hinter dem VfL Wolfsburg, der jetzt Vierter ist - und die Wolfsburger spielen heute auch. Für den BVB zählt heute also nur ein Sieg. Vielleicht kann dabei Jadon Sancho helfen, der möglicherweise sein Comeback nach langer Verletzung geben wird.

Die Aufgabe heute ist für den BVB alles andere als leicht. Union Berlin wird sicher nicht nur wegen des schönen Stadions, indem wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie keine Zuschauer sein werden, nach Dortmund. Die "Eisernen" kämpfen ihrerseits noch um die Qualifikation für die nächste Europa League.

Borussia Dortmund trifft heute in der Bundesliga auf Union Berlin. Alle Infos zum Spiel, zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM und die Aufstellungen der beiden Teams gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin heute live: Das Bundesliga-Duell in der Übersicht

Begegnung Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin Wettbewerb Bundesliga, 30. Spieltag Ort Signal Iduna Park, Dortmund Anstoß Mittwoch, 21. April, 20.30 Uhr (im kostenlosen LIVE-TICKER)

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

In der Saison 2020/21 werden alle Bundesligaspiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Den Großteil der Übertragungsrechte besitzen der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Das ZDF durfte nur drei Spiele im Free-TV live zeigen.

In den nächsten Absätzen erklären wir Euch, wo Ihr heute das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin sehen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin heute live im TV sehen: So geht's

Live und exklusiv könnt Ihr das Spiel zwischen dem BVB und Union Berlin heute nur bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt in dieser Saison alle Dienstags- und Mittwochsspiele während einer englischen Woche exklusiv.

Das Spiel zwischen dem BVB und Union läuft heute auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und Sky Sport UHD. Kommentieren wird das Spiel Martin Groß.

Bevor in Dortmund der Ball rollt, könnt Ihr Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ab 19.30 Uhr den "Countdown" mit Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus ansehen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) läuft heute auch die Konferenz mit dem Spiel des BVB gegen Union Berlin.

Voraussetzung, dass Ihr das Spiel heute auf Sky sehen könnt ist ein laufendes Abo. Zudem müsst Ihr im Besitz eines Receivers sein.

Hier gibt es alle Informationen zu den Sky-Angeboten.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin heute im LIVE-STREAM sehen

Sky bietet wie immer auch einen LIVE-STREAM zu seinen Fußball-Übertragungen an. Der Bezahlsender bietet dazu zwei Möglichkeiten an - die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket. Wir erklären Euch, wo der Unterschied liegt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Go

Egal welches Sky-Paket man besitzt, Sky Go ist darin bereits jeweils im Preis mit inbegriffen. Es fallen also keine weiteren Kosten für Euch an. Sky Go kann im Play Store und im Apple Store kostenlos heruntergeladen werden.

Habt Ihr das gemacht, müsst Ihr Euch nur noch mit Euren Zugangsdaten anmelden und schon könnt Ihr Euch das Spiel auf dem Endgerät Eurer Wahl (Handy, Laptop, ...) ansehen.

Hier erfahrt Ihr, wie ihr Sky Go für iOS, Android oder den Desktop installiert.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket

Wenn Ihr keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen wollt, empfehlen wir Euch das Sky Ticket. Dieses kann jederzeit ab 9,99 Euro pro Monat gebucht werden und ist zudem jederzeit wieder kündbar. Für Sky Ticket benötigt Ihr zudem nicht wie bei Sky Go keinen Receiver.

Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket und den verschiedenen Paketen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin heute live: Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn müssen die beiden Trainer offiziell bekanntgeben, mit welchen elf Spielern ihr Team heute beginnen wird. Ist dies passiert, zeigen wir Euch an dieser Stelle die Aufstellungen des BVB und von Union Berlin.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin: Die Highlights auf DAZN

Falls Ihr keine Zeit oder keine Möglichkeit hattet, Euch das Spiel zwischen dem BVB und Union live im TV oder im LIVE-STREAM anzusehen, hat DAZN den perfekten Service für Euch parat.

Der Streamingdienst zeigt nämlich rund 40 Minuten nach Spielende die Highlights aller Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Das Highlight-Video von Borussia Dortmund gegen Union Berlin wird heute etwa gegen 23 Uhr auf der Plattform zu sehen sein.

Doch DAZN zeigt bei weitem nicht nur Highlights! Neben ausgewählten Spielen der Bundesliga und der Champions League, gehören auch die komplette Europa League, die Serie A, Ligue 1, La Liga, viele europäische Pokal-Wettbewerbe und jede Menge Länderspiele zum LIVE-Programm aus der Sparte Fußball.

Das alles gibt es im Abo für entweder monatlich 11,99 Euro (Monatsabo) oder einmalig im Jahr 119,99 Euro (Jahresabo). Neukunden schenkt DAZN den ersten Monat kostenlos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin heute im LIVE-TICKER: Goal

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal seid Ihr fast in Echtzeit über die Geschehnisse in Stuttgart informiert. Dort findet Ihr zudem interessante Statistiken und die aktuelle Bundesligatabelle.

Hier findet Ihr den LIVE-TICKER BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin: Die Übertragungen im Überblick