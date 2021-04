Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Spannendes Duell am 30. Spieltag: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt Union Berlin. Goal erklärt, wer das Spiel am Mittwoch zeigt / überträgt.

Der 30. Spieltag der Bundesliga ist in vollem Gange, am Mittwoch kommt es zu weiteren spannenden Begegnungen: Im Signal-Iduna-Park steigt das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Union Berlin. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Im Hinspiel gab es ein 2:1 für die Eisernen, wobei das Spiel auch wegen eines besonderen Ereignisses in Erinnerung bleiben wird: Durch den 1:2-Anschlusstreffer schrieb der 16-jährige Youssoufa Moukoko als jüngster Torschütze der Bundesliga ein Stück Geschichte – verloren hat der BVB das Spiel trotzdem.

Aktuell ist der BVB auf Rang fünf, vier Punkte trennen die Schwarz-Gelben vom viertplatzieren Eintracht Frankfurt. Fünf Spieltage sind noch zu spielen, eine Qualifikation für die Champions League ist also noch durchaus möglich. Auch Union Berlin möchte sich noch für den europäischen Wettbewerb qualifizieren, die Hauptstädter (Achter) befinden sich vor dem 30. Spieltag vier Punkte hinter dem Sechsplatzierten Bayer Leverkusen.

Fünfter gegen Achter – das verspricht jede Menge Spannung an diesem Mittwochabend. Goal erklärt, wer die Bundesliga am Mittwoch LIVE im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin? Die Begegnung der Bundesliga in der Übersicht

Begegnung: BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Union Berlin

Datum: Mittwoch, 21. April 2021

Uhrzeit: 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Stadion: Signal-Iduna-Park

Zuschauer: 0 aufgrund von Corona-Schutzverordnungen

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) – Union Berlin LIVE im TV? So wird die Bundesliga übertragen

Für jedes Team der Bundesliga stehen nun die entscheidenden Wochen an, für diese beiden Mannschaften sind sie aber besonders wichtig: Die Chance auf einen europäischen Wettbewerb, besonders die Champions League, möchte sich niemand entgehen lassen!

Wir können also mit großer Gewissheit davon ausgehen, dass beide Teams alles in diesem Spiel geben werden. Das wird viele Anhänger:innen vor die Bildschirme locken, aber wird BVB - Union überhaupt im TV übertragen?

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin am Mittwoch im TV? Die Bundesliga im Fernsehen

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Ja, das Bundesligaspiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Union Berlin ist LIVE im TV zu sehen! Fernsehsender Sky überträgt am Mittwochabend die Begegnung LIVE.

Das wird viele Fans zwar freuen, für viele bedeutet das aber auch zusätzliche Kosten: Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, ist das Spiel nicht kostenlos zu sehen. Ihr müsst bei Sky ein kostenpflichtiges Angebot in Anspruch nehmen, um BVB – Union sehen zu dürfen.

BVB – Union Berlin im Pay-TV: So teuer ist Sky

Dabei hat sich Sky ein besonderes System ausgedacht: Unterschiedliche Pakete decken unterschiedlichen Gebiete ab. Ihr wollt Formel 1 und den DFB-Pokal sehen? Dann solltet ihr das "Sport-Paket“ buchen. Die Bundesliga gibt es im "Bundesliga-Paket“. Alle weiteren Informationen zu den Angeboten und Preisen findet ihr hier.

Im Free-TV läuft das Spiel nicht LIVE. Das liegt daran, dass sich keiner der zahlreichen Sender, die teilweise oder überwiegend Sport übertragen (ZDF, ARD, Sport1, Eurosport…), die Übertragungsrechte gesichert hat. Auch Streamingdienst DAZN (kostenlos registrierbar) kann am Mittwoch nicht mit einem LIVE-STREAM weiterhelfen.

Bundesliga LIVE im Fernsehen: Die Sky-Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) – Union Berlin

Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung : 20.25 Uhr

: 20.25 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Kommentar: Martin Groß

BVB, Union, RB, Werder, Wolfsburg: Die Bundesliga-Konferenz auf Sky

Ihr seid eher ein/e neutrale/r Beobachter:in und wollt lieber alle Spiele auf einen Blick statt das Einzelspiel BVB - Union sehen? Dann sollte die Konferenz von Sky wie gerufen kommen, hier werden alle zeitgleichen Spiele übertragen.

Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragungen : 20.25 Uhr

: 20.25 Uhr Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experte : Dietmar Hamann

: Dietmar Hamann Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Gezeigte Bundesligaspiele: BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Union Berlin 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg



Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin am Mittwoch im LIVE-STREAM? So seht ihr die Bundesliga im Internet

Die Bundesliga gehört zu den beliebtesten Wettbewerben bei Sportfans in Deutschland, es verwundert also nicht, dass es viele beruhigen wird, dass das Oberhaus im TV zu sehen ist. Aber wie können Anhänger:innen das Spiel verfolgen, die auf LIVE-STREAMS angewiesen sind?

Auch diese können das Spiel zwischen dem BVB und Union, die Konferenz oder jedes andere Spiel am Abend LIVE und in Farbe verfolgen, Sky bietet seine Übertragungen auch im Internet an! Goal erklärt in den nächsten Abschnitten die beiden Methoden, Sky Ticket und Sky Go.

Dank Sky Go BVB – Union im LIVE-STREAM sehen: So verfolgt ihr die Bundesliga im Internet

Als erstes werfen wir einen Blick auf Sky Go: Dieses wird benutzt, wenn ein/e Kund:in bereits ein Sky-Abonnement gebucht hat. Somit könnt ihr alle Inhalte, die sonst auf eurem TV-Gerät zu sehen sind, auch auf anderen Geräten streamen.

Beispiel: Ihr habt das Bundesliga-Paket gebucht. Mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Pin könnt ihr so problemlos das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Union Berlin verfolgen. Für Smartphones und Tablets benötigt ihr die kostenlose SkyGo-App (Play Store / App Store).

Wer streamt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin? Die Bundesliga mit dem Sky Ticket

Sky Go klingt ja schön und gut, aber ihr habt echt keine Lust auf ein langfristiges und kostenpflichtiges Sky-Abonnement? Dann sollte euch das Sky Ticket eher zusagen, hiermit seid ihr wesentlich flexibler unterwegs.

Mit diesem könnt ihr euch für kurze Zeit bestimme Inhalte freischalten, sodass ihr nur für das bezahlt, was ihr auch wirklich sehen wollt. Außerdem könnt ihr nach jedem Monat wechseln oder kündigen. Interessiert? Auch hierfür gibt es die kostenlose App im Play Store oder App Store.

Highlights auf DAZN: BVB – Union kostenlos sehen!

Der Streamingdienst, der eigentlich für LIVE-STREAMS der Bundesliga zuständig ist, geht fast leer aus: DAZN darf das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Union Berlin nicht im LIVE-STREAM zeigen.

Ein kleines Wörtchen hat die Plattform aber doch noch mitzureden: Wie bei jeder anderen Bundesligabegegnung auch lädt DAZN 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Begegnung hoch – diese könnt ihr mit dem Probemonat kostenlos und unverbindlich sehen!

👀 Der Blick auf die Tabelle zeigt's: das wird eine ganz wichtige Woche. Fuß auf's Gaspedal! 👊 pic.twitter.com/6xNns28pNv — Borussia Dortmund (@BVB) April 19, 2021

Die Aufstellungen der Bundesliga: So laufen der BVB und Union auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die beiden Mannschaften ihre offiziellen Aufstellungen veröffentlichen, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin? So wird die Bundesliga am Mittwoch ausgestrahlt