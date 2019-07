BVB verleiht Felix Passlack an niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard

Nachdem er bei Norwich City kaum zum Einsatz kam, verleiht der BVB Felix Passlack erneut. Diesmal geht es für den 21-Jährigen in die Niederlande.

Bundesligist hat den von zurückgekehrten Rechtsverteidiger Felix Passlack erneut verliehen. Der 21-Jährige spielt die kommende Saison für den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In Norwich hatte Passlack beim Aufstieg in die Premier League einen einzigen Einsatz über sechs Minuten in der Championship. Zuvor war der Außenverteidiger eigentlich für zwei Jahre an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, die Kraichgauer beendeten das Gastspiel aber bereits nach einer Saison, in der Passlack vor allem bei der Regionalligamannschaft zum Einsatz kam.

Felix Passlack steht beim BVB bis 2021 unter Vertrag

Der gebürtige Bottroper spielte seit 2012 in der Jugend des BVB und gewann mit der U17 und der U19 der Schwarz-Gelben jeweils zwei Meisterschaften. Im Profibereich konnte er sich seit seinem Debüt bei den Borussen im Jahr 2017 jedoch nicht durchsetzen.

💪 Viel Erfolg, Felix!



Felix #Passlack wechselt auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2020 zu @FortunaSittard .🤝 pic.twitter.com/1sSXXdszyu — Borussia Dortmund (@BVB) 2. Juli 2019

Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2021.