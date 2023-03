BVB: Scouts nehmen angeblich Tammy Abraham von der Roma unter die Lupe

Holt der BVB einen weiteren Stoßstürmer? Tammy Abraham von der Roma soll das Interesse der Schwarzgelben geweckt haben.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund wird mit Stürmer Tammy Abraham von der AS Rom in Verbindung gebracht. La Repubblica schreibt, Scouts des BVB nähmen den 25-Jährigen aktuell ganz genau unter die Lupe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut des Berichts waren Dortmund-Scouts beim 2:0-Sieg der Roma im Achtelfinalhinspiel der Europa League gegen Real Sociedad vor Ort. Sie hätten sich Abraham genau angeschaut. Auch beim Rückspiel am Donnerstagabend seien sie im Stadion. Auch Scouts des englischen Rekordmeisters Manchester United wollten Abraham bei der Gelegenheit beobachten

Der BVB verpflichtete im vergangenen Sommer Sébastien Haller (28) für das Sturmzentrum und überwies für den Ivorer 31 Millionen Euro Ablöse an Ajax Amsterdam. Nach der Krebserkrankung Hallers kam zudem Anthony Modeste (34) vom 1. FC Köln. Während Modeste enttäuschte, ist auch nach Hallers Genesung die Position des Stoßstürmers bei der Borussia ein Sorgenkind. Die Bild berichtete vor wenigen Tagen, die Verpflichtung eines neuen Angreifers werde daher in Erwägung gezogen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Abraham stammt aus der Jugend des FC Chelsea. Nach Ausleihgeschäften zu Bristol City, Swansea City und Aston Villa war er ab 2019 festes Mitglied im Profikader der Blues. 2021 holte die ihn die Roma für 40 Millionen Euro Ablöse in die Ewige Stadt. Diese Summe kann durch Boni auf 45 Millionen Euro ansteigen. Chelsea hat die Möglichkeit, ihn per Rückkaufklausel im kommenden Sommer für 80 Millionen Euro zurück nach London zu holen. Der Vertrag des elfmaligen englischen Nationalspielers bei der Roma läuft noch bis 2026.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach einer herausragenden ersten Saison mit 32 Scorerpunkten in 53 Einsätzen, läuft es in dieser Spielzeit für Abraham nicht ganz so gut. Er steht derzeit bei sieben Toren und sechs Assists in 36 Pflichtspielen für die Roma.