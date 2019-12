Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung am Dienstag

In der Bundesliga trifft der BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagabend auf RB Leipzig. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Englische Wochen in der : Im Spitzenspiel geht es am Dienstagabend heiß her, denn der BVB ( ) trifft auf . Anstoß ist um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park.

Für den BVB und auch für die Leipziger gibt es seit vergangener Woche gute Nachrichten: Beide Bundesligisten stehen im Achtelfinale der UEFA . Am Montag ergab die Auslosung interessante Gegner für die beiden Teams. Die Mannschaft von Lucien Favre trifft auf , die Truppe von Julian Nagelsmann muss sich mit Tottenham auseinandersetzen.

In der Bundesliga liegen in diesem Jahr viele Mannschaften ganz eng in der oberen Tabellenhälfte zusammen. RasenBallsport steht dabei als Tabellenführer vor dem BVB, der Dritter ist.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Das Top-Spiel am Dienstag

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig Datum Dienstag, 17. Dezember 2019 | 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live im TV?

Bundesliga unter der Woche, das ist eine Seltenheit. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live im TV gezeigt / übertragen wird. Die Antwort auf diese Frage gibt es in diesem Abschnitt.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live im Pay-TV

Die Bundesliga und Sky, das sind zwei Dinge, die seit Jahren sehr gut harmonieren. Sky zeigt / überträgt nämlich die Bundesliga live im Fernsehen, allerdings nicht umsonst. Auch am Dienstagabend ist der Sender aus Unterföhring live vor Ort, wenn die Bundesliga kommt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig wird am 17. Dezember um 20.30 Uhr angepfiffen und kommt in voller Länge bei Sky im Pay-TV. Voraussetzung ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo beim Sender, ohne dieses könnt Ihr die Bundesliga nicht live anschauen. Folgt einfach dem Link, dort kommt Ihr zur Sky-Homepage und könnt dann alle Preise, Pakete und Angebote einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Welcher Sender zeigt / überträgt auf Sky?

Die vollen 90 Minuten sehen oder doch lieber nur die Bundesligakonferenz? Ihr könnt wählen! Habt Ihr ein Sky-Abonnement, dann könnt Ihr die Entscheidung treffen und BVB vs. Leipzig entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz sehen.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig als Einzelspiel

Sender: Sky Sport 2 (HD)

Kommentar: Wolff Fuss

Übertragungsbeginn: 20.20 Uhr

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig in der Konferenz

Sender: Sky Sport 1 (HD)

Moderation: Jessica Libbertz, Experte: Dietmar Hamann

Übertragungsbeginn: 20.25 Uhr

Wird BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Die Bundesliga kommt live im Pay-TV bei Sky, das steht fest. Doch werden die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig auch live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen?

Weder die ARD und das ZDF noch andere bekannte deutsche Sportkanäle wie RTL, Sport1, Eurosport und Co. besitzen die Rechte an der TV-Übertragung des Duells zwischen dem BVB und Leipzig.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM?

Die vollen 90 Minuten zwischen dem BVB und RB Leipzig können neben dem Fernsehen auch im LIVE-STREAM angeschaut werden. Wie, das erfahrt Ihr in diesen Zeilen.

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM

Sky hat die vollen 90 Minuten live im TV und auch im LIVE-STREAM im Angebot. Bei Sky Go kommt die ganze Begegnung im LIVE-STREAM. Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Das Ganze setzt jedoch ein Sky-Abonnement voraus. Nur so könnt Ihr BVB vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM empfangen.

Hier findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App für Euer Handy, Tablet oder Euren Laptop/Computer:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM

Ihr wollt kein langfristiges Abonnement bei Sky abschließen? Dann könnt Ihr alternativ die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM von Sky Ticket ansehen. So erspart Ihr Euch langfristige Verträge und könnt Sky über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Sky Ticket zeigt / überträgt das Top-Spiel der Bundesliga zwischen dem BVB und Leipzig in voller Länge im LIVE-STREAM.

Wenn Ihr die Bundesliga mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket. Mit diesem könnt Ihr sowohl das Bundesliga-Top-Spiel als auch den DFB-Pokal, die Champions League und die Premier League sowie weiteren Live-Sport verfolgen. Das Sportpaket bei Sky Ticket bietet zwei Optionen:

Monatsabo: im ersten Monat 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar.

im ersten Monat 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar. Tagesabo: einmalig 9,99 Euro / gilt für 24 Stunden

Bei DAZN werden die vollen 90 Minuten nicht übertragen.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig?

Borussia Dortmund hat RB Leipzig zu Gast. Die vollen 90 Minuten zum Top-Spiel der Bundesliga werden dann live bei Sky übertragen. DAZN hat nur die besten Szenen der Begegnung im Programm.

Schon 40 Minuten nach Spielende - also gegen 23 Uhr - könnt Ihr die Highlights des Top-Spiels zwischen dem BVB und Leipzig bei DAZN genießen.

Mit dem Gratismonat erlebt Ihr Spitzenfußball live und in voller Länge bei DAZN! Das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist prall gefüllt. Mehr als 8.000 Livesport-Events zeigt DAZN jährlich im LIVE-STREAM. Mit dabei: Die Champions League und die Europa League, die Bundesliga, die Serie A und LaLiga, die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe.

Habt Ihr noch Fragen zur Bundesliga live auf DAZN? Dann hier entlang:

Die Bundesliga-Highlights zu BVB vs. Leipzig bei DAZN! Holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig? Die Aufstellungen

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, das ist der Kracher am Dienstagabend in der Bundesliga. Um 19.30 Uhr wissen wir, mit welchem Personal beide Teams ins Spiel gehen.

