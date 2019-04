BVB und Leipzig angeblich an Liverpool-Talent Camacho dran

Rafael Camacho überzeugt in der Zweiten des FC Liverpool. Deshalb sollen sich mit dem BVB und Leipzig zwei Bundesligisten für ihn interessieren.

und sind angeblich an Rafael Camacho vom interessiert. Das berichtet die portugiesische Zeitung Record. Demnach habe sich der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler mit seinen Leistungen für die zweite Mannschaft der Reds in den Fokus der beiden -Klubs gespielt.

Auch die und aus Lissabon seien der Zeitung zufolge am Portugiesen dran. Camacho überzeugte in der aktuellen Spielzeit vor allem in der UEFA , wo ihm vier Tore und drei Assists in sechs Partien gelangen.

Camacho: Ärger über Einsatz als Rechtsverteidiger

Im Januar gab Camacho sein Profi-Debüt in Liverpools erster Mannschaft: Er durfte im FA-Cup gegen Wolverhampton als Rechtsverteidiger ran - und äußerte vergangene Woche Kritik daran, dass ihn Klopp seiner Meinung nach auf der falschen Position eingesetzt habe.

Camachos Vertrag bei Liverpool läuft noch bis 2020. Die Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung seien laut Record gescheitert.