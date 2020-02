BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft die Champions League live

Die K.o.-Runde der Champions League beginnt mit einem Kracher, wenn Dortmund heute Abend PSG empfängt. Goal erklärt, wo das Spiel live zu sehen ist.

Die Königsklasse startet in ihre spannendste Phase - und das heute Abend gleich mit einem Top-Duell! empfängt im Achtelfinale der nämlich die Superstars von PSG. Anstoß des Hinspiels ist heute Abend (Dienstag) um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park.

Mit dabei sein wird auch Dortmunds neuer Shootingstar Erling Haaland. Obwohl der Norweger in der Gruppenphase bereits für RB Salzburg zum Einsatz kam, konnte er aufgrund neuer UEFA-Regularien in den CL-Kader der Dortmunder nachnominiert werden .

Wie wohl sich der 19-Jährige auf der großen europäischen Bühne fühlt, zeigt seine Torbilanz: In sechs Gruppenspielen erzielte er acht Tore (vier gegen , drei gegen und eins gegen ).

Mehr Teams

Ihr wollt BVB gegen PSG live verfolgen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch! Zudem findet Ihr hier kurz vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Das Hinspiel der Champions League im Überblick

Duell BVB vs. PSG Datum Di., 18. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer 66.099 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG heute im LIVE-STREAM sehen - So geht's!

In der aktuellen Champions-League-Saison teilen sich zwei Anbieter die Übertragungsrechte untereinander auf. Die Hälfte der Achtelfinalpartien werden live beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt, die andere Hälfte überträgt der Streaming-Dienst DAZN. Wo läuft also BVB gegen PSG?

Die Antwort lautet: DAZN! Auf der Streaming-Plattform könnt Ihr den heutigen Kracher live und in voller Länge sehen. Ab 20.40 Uhr - 20 Minuten vor Anpfiff - könnt Ihr Euch reinklicken und den Vorberichten lauschen, ehe ab 21 Uhr die kompletten 90 Minuten Spielzeit gezeigt werden.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN notwendig. Das gibt es für jeden Neukunden einen Monat lang kostenlos zum Testen ! Solltet Ihr Euch also noch nicht registriert haben, könnt Ihr BVB gegen PSG heute Abend völlig umsonst anschauen.

Nach Ablauf des Gratismonats könnt Ihr Euch dann entscheiden, ob Ihr weiterhin auf das Programm zugreifen und das Abo für 11,99 Euro monatlich (es gibt auch ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro) verlängern wollt, oder ob Ihr kostenlos kündigt. Ein finanzielles Risiko geht Ihr also vorerst nicht ein.

Die LIVE-STREAMS sind auf sämtlichen Geräten abrufbar. Ihr könnt die Partie heute Abend somit entweder unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet streamen oder schaut das Spiel gemütlich am Smart-TV mit der DAZN-App oder über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick auf Eurem herkömmlichen TV-Gerät.

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG heute live im TV schauen: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Nachdem sich DAZN die Rechte an der heutigen Partie zwischen BVB und PSG sichern konnte, geht der TV-Sender Sky bei der Übertragung des Einzelspiels leer aus. Ausschnitte des Duells sind dennoch zu sehen, Sky zeigt nämlich eine Konferenz der heutigen Begegnungen .

Die Sender Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD zeigen Borussia Dortmund gegen PSG und gegen FC Liverpool in einer Konferenzschaltung. Ab 19.30 Uhr laufen die Vorberichte beim Bezahlsender, ehe kurz vor Anpfiff um 21 Uhr in die Stadien nach Dortmund und Madrid geschalten wird.

Das Angebot von Sky ist jedoch kostenpflichtig. Zu welchen Konditionen Ihr derzeit das Abo buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Bezahlsenders .

BVB gegen PSG heute live auf dem Smart-TV schauen: So geht's mit DAZN

Obwohl DAZN ein reiner Streamingdienst ist, könnt Ihr - wie oben bereits erwähnt - auch die vollen 90 Minuten von BVB gegen PSG auf Eurem Fernseher schauen.

Auf jedem Smart-TV mit Internet-Anschluss steht nämlich die DAZN-App kostenlos zum Download bereit. Ihr müsst diese also einfach nur auf Euer TV-Gerät herunterladen und könnt dann Dortmund vs. PSG live am Fernseher sehen. Nur auf DAZN seht Ihr heute Abend die vollen 90 Minuten der Partie!

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Die Highlights auf DAZN

Bereits kurz nach Abpfiff stellt Euch DAZN die Highlights aus der Begegnung zwischen BVB und PSG zusammen und lädt sie in einem kurzen Video auf die Plattform hoch. Dort könnt Ihr den Clip jederzeit auf Abruf anschauen und somit die besten Szenen von Erling Haaland, Jadon Sancho, Kylian Mbappe und Co. nacherleben.

Auch hierfür ist jedoch das DAZN-Abo nötig. Wie Ihr das bekommt, lest Ihr oben oder Ihr schaut Euch unsere Anleitung unter diesem Link an.

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG heute live: Die Aufstellungen

Ob der angeschlagene Neymar heute Abend in der Startelf stehen wird, könnt Ihr hier kurz vor Anpfiff nachlesen. Und wie beginnt der BVB?

Klickt Euch für die offiziellen Aufstellungen später noch einmal rein!

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Selbstverständlich ist auch Goal mit von der Partie und berichtet Euch via LIVE-TICKER aus Dortmund. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen ausführlich geschildert und mit interessanten Analysen und Statistiken untermalt.

Und das Beste: Der TICKER ist absolut kostenlos . Klickt Euch über diesen Link direkt zum Spiel zwischen BVB und PSG im LIVE-TICKER von Goal!

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Berichterstattung im Überblick