Darf Erling Haaland für den BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League spielen?

Der BVB hat sich Erling Haaland von RB Salzburg gesichert. Doch darf er in dieser Saison auch in der Champions League für Borussia Dortmund auflaufen?

Kurz vor dem Jahreswechsel hat Borussia Dortmund bekanntgegeben, dass Youngster Erling Haaland noch in der aktuellen Wintertransferperiode der Saison 2019/20 zum BVB wechseln wird.

Damit haben sich die Dortmunder im Rennen um den 19-jährigen Shootingstar gegen viele große Klubs durchgesetzt. Beim BVB soll Haaland vor allem für eines sorgen: Tore, um den Erfolg des Klubs zu sichern.

Doch nach dem Transfer fragen sich viele, ob Erling Haaland in der für den BVB spielen darf. Denn: Der Angreifer ist in der aktuellen Saison in der Königsklasse bereits zum Einsatz gekommen - und hat dort mit Salzburg für mächtig Furore gesorgt.

Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Transfer von Erling Haaland zum BVB und zu seinen Einsatzmöglichkeiten in der Champions League.

Erling Haaland für den BVB in der Champions League: Darf er spielen?

Ein ganz klares: Ja! Obwohl er in der laufenden Spielzeit in der Champions League bereits zum Einsatz kam (für RB Salzburg), darf er auch noch für den BVB in der Königsklasse spielen.

In Artikel 45.01 der UEFA Regularien ist Folgendes beschrieben: "Ab dem Achtelfinale darf ein Verein höchstens drei neue spielberechtigte Spieler für die im laufenden Wettbewerb verbleibenden Spiele nachmelden. Die Nachmeldung muss bis spätestens 3. Februar 2020 (24 Uhr MEZ) erfolgen. Diese Frist ist nicht erstreckbar."

Heißt: Dortmund darf bis Anfang Februar drei Spieler für das Achtelfinale der Champions League nachmelden - darunter wird sicher auch Erling Haaland sein.

Doch darf Haaland überhaupt für Dortmund spielen, wenn er vor wenigen Wochen noch für Salzburg in der Königsklasse gespielt hat? Auch hier geben die Regularien der UEFA den entscheidenden Hinweis.

In Artikel 45.02 steht: "2 Einzelne oder alle Spieler des oben genannten Kontingents von drei Spielern dürfen in der Qualifikationsphase, in den Playoffs bzw. in der Gruppenphase der UEFA Champions League oder der UEFA von einem anderen Klub eingesetzt worden sein."

Erling Haaland: Seine Bilanz in der Champions League