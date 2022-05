BVB, News und Gerüchte heute: Guerreiro wohl bei Barcelona angeboten, Bellingham will bei Borussia Dortmund bleiben

Der BVB heute am Samstag, dem Tag des letzten Spieltags der Saison. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 14. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerücht: Guerreiro wohl bei Barca angeboten

Raphael Guerreiro könnte den BVB nach sechs Jahren verlassen. Wie die Mundo Deportivo berichtet, soll der 28 Jahre alte Portugiese dem FC Barcelona angeboten worden sein. Die Katalanen sind auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger, zudem häuften sich in den vergangenen Wochen die Gerüchte um einen BVB-Abgang Guerreiros.

Laut dem Bericht könne sich Guerreiro einen Wechsel zu Barca gut vorstellen. Bei Borussia Dortmund steht er noch bis 2023 unter Vertrag, eine Vertragsverlängerung komme für ihn nicht in Frage. Laut Mundo Deportivo wäre Borussia Dortmund bei einer Ablösesumme zwischen acht und zehn Millionen Euro gesprächsbereit.

BVB, News: Bellingham spricht über seine Zukunft

Jude Bellingham hat mit den Ruhr Nachrichten unter anderem über seine sportliche Zukunft gesprochen - diese liegt für den Engländer nach eigenen Angaben erstmal beim BVB.

GettyImages

"Die einzige Zukunft, an die ich denke, ist das nächste Spiel für Dortmund. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ich werde nächste Saison hier sein, und ich werde bereit sein", sagte Bellingham.

BVB, Gerücht: Interesse an Sergio Arribas?

Der BVB hat auf der Suche nach weiteren Verstärkungen im Offensivbereich angeblich ein Talent von Real Madrid ins Auge gefasst. Wie die spanische Zeitung AS berichtet, ist der BVB am 20 Jahre alten Sergio Arribas interessiert. Der Außenstürmer gehört in der Reservemannschaft der Königlichen in der dritten spanischen Liga zu den Leistungsträgern, in 33 Saisonspielen erzielte er 14 Treffer und legte fünf weitere Tore auf.

Getty Images

Real soll gemäß des Berichts aber kein Interesse an einem Verkauf haben, einzig ein Leihgeschäft käme infrage. Arribas steht bei den Blancos noch bis 2025 unter Vertrag.

BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund