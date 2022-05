BVB, News und Gerüchte heute: Haller will wohl nach Dortmund, Watzke und Kehl würdigen Zorc

Der BVB heute am Donnerstag. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 12. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerüchte: Haller kann sich Wechsel nach Dortmund vorstellen

Nach dem bevorstehenden Abschied von Erling Haaland und der Verpflichtung von Karim Adeyemi ist die Stürmersuche bei Borussia Dortmund offenbar noch nicht abgeschlossen. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist Sebastien Haller ein Kandidat beim BVB. Der 27-Jährige steht beim niederländischen Rekordmeister noch bis 2025 unter Vertrag, ein Transfer würde dementsprechend wohl nicht billig werden.

Medienberichten zufolge verlangt Ajax 35 Millionen Euro für Haller, der in der laufenden Saison auf 34 Tore in 42 Pflichtspielen kommt. Zuletzt wurde auch der FC Bayern als möglicher Interessent für Haller gehandelt. Der Ivorer selbst präferiert aber wohl einen Wechsel nach Dortmund. Das berichtet der Spiegel. "Beide Seiten sollen inzwischen eine gemeinsame Zukunft bevorzugen", heißt es dort.

Nach den Transfers von Adeyemi und Nico Schlotterbeck ist das Transferbudget aber jedoch erschöpft. "Es wird keine weiteren Neuzugänge ohne weitere Abgänge geben, die möglichst eine erkleckliche Ablösesumme einbringen und Millionen aus dem Gehaltsbudget freigeben", schreibt der Spiegel.

Imago Images

BVB, News heute: Watzke und Kehl würdigen Zorc

Der scheidenden Sportdirektor Michael Zorc hat von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zum Abschied nach 44 Jahren lobende Worte geerntet. "Der BVB ist Michael zu größtem Dank verpflichtet. Er hat die größte Karriere aller Borussen vorzuweisen", sagte Watzke dem SID. Nach dem Saisonfinale am Samstag gegen Hertha BSC wird der 59-jährige Zorc die Geschäfte endgültig an seinen Nachfolger Sebastian Kehl übergeben.

"44 Jahre bei seinem Verein in seiner Stadt - mehr geht nicht", ergänzte Watzke. "Die 17 Jahre der Zusammenarbeit waren sehr erfolgreich, vor allem aber auch auf der menschlichen Seite großartig."

Auch Kehl, bisher Leiter der Dortmunder Lizenzspieler-Abteilung, würdigte Zorc im SID-Gespräch als "großartigen Menschen, der die Geschichte von Borussia Dortmund in unterschiedlichen Rollen maßgeblich mitgestaltet hat. Er war auch für mich in den vergangenen Jahren ein ganz wichtiger Ansprechpartner und Mentor."

Nun folge ein Umbruch, sagte Kehl. "Aber wir haben immer sehr eng, sehr gut und sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Michael wird mir daher sicher mit seiner Erfahrung weiterhin bei der einen oder anderen Frage zur Verfügung stehen. Er wird immer ein Teil des BVB bleiben."

Getty Images

BVB, News heute: Haching-Präsident lobt Adeyemi für Wechsel

Manfred Schwabl, Präsident des Regionalligisten SpVgg Unterhaching, sieht den Wechsel von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund durchweg positiv. "Auf lange Sicht ist Karim ein Spieler für die Premier League. Doch jetzt mit Blick auf die EM 2024 ist der BVB die perfekte Wahl. Ich habe Karim immer geraten, langsame Schritte zu gehen, das war jetzt Leipzig oder Dortmund", sagte Schwabl im Interview mit Sport1.

Adeyemi stammt aus der Jugend der Hachinger, der ehemalige Bundesligist verdient an dem Transfer kräftig mit. Über sechs Millionen Euro kassiert Unterhaching. Vom Typ passe "Karim perfekt in den Ruhrpott mit seinen enthusiastischen Fans. Das ist eine wunderbare Geschichte. Weil Karim neben dem sportlichen Erfolg auch auf dem Boden geblieben ist. Er kommt aus einem ganz tollen Elternhaus", sagte Schwabl.

An die Gefahr, dass Adeyemi die Erwartungen beim BVB nicht erfüllen könne, glaubt Schwabl nicht. "Karim wird in Haalands Schuhe passen. Es sind schon sehr große Fußstapfen, aber bei ihm war es immer so, dass er nach Höheren gestrebt hat. Wir mussten ihn damals schon früh hochschubsen in einen höheren Altersbereich. Er hat mit 15 Jahren bereits bei der ersten Mannschaft in der 3. Liga mittrainiert."

BVB, Gerüchte heute: Scheiterte der Haaland-Wechsel zu Real an einer Klausel?

Manchester City hatte im Poker um Erling Haaland bekanntlich die besten Karten. Der zweite große Favorit war Real Madrid, doch die Königlichen sollen wegen einer von der Haaland-Seite geforderten Ausstiegsklausel zurückgezogen haben.

Laut dem spanischen Radiosender Cadena SER soll der verstorbene Agent Mino Raiola gefordert haben, dass der Klub diese in Höhe von 150 Millionen Euro im Vertrag verankert. Außerdem sollte sie ab dem zweiten Jahr aktiv werden, damit der Stürmer die realistische Chance auf einen Wechsel hätte, falls es sportlich für ihn nicht wie gewünscht verlaufen würde.

Real-Präsident Florentino Perez habe das allerdings vehement abgelehnt. Eine derart kostspielige Investition sei nicht im Bereich des Möglichen, wenn Haaland den Klub im zweiten Jahr schon wieder verlassen könnte. Zwar ist es laut Arbeitsrecht in Spanien Pflicht, eine Ausstiegsklausel zu vereinbaren, diese liegt aber üblicherweise in utopischen Sphären, damit andere Vereine gar nicht erst die Chance haben, sie zu aktivieren.

BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund