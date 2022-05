BVB, News und Gerüchte heute: Spekulationen um Zuniga-Transfer, Zagadou verlässt Borussia Dortmund

Der BVB heute am Freitag vor dem letzten Spieltag der Saison. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 13. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerücht: Talent Loren Zuniga im Dortmund-Visier

Der BVB soll ein Auge auf Sturmtalent Loren Zuniga vom FC Malaga geworfen haben. Das schreibt die spanische Sportzeitung As. Demnach sei Borussia Dortmund neben Champions-League-Finalist Real Madrid und dem italienischen Rekordmeister Juventus an dem 19 Jahre alten Angreifer interessiert.

Zuniga steht in Malaga bis 2024 unter Vertrag. Laut des Berichts sei Real bei einer Verpflichtung in der Pole Position. Die Blancos planen wohl, sich das Talent bereits in diesem Sommer zu sichern. Zuniga selbst strebe im Falle eines Wechsels einen Transfer in die spanische Hauptstadt an.

Todos juntos a por el siguiente vamos!! @SeFutbol pic.twitter.com/nl0P213040 — Lorenzo Zúñiga (@Loreeen9) March 25, 2022

Zuniga ist spanischer U19-Nationalspieler und gilt als als große Zukunftshoffnung. Er ist etatmäßiger Mittelstürmer, kann aber auch beiden offensiven Flügelpositionen bekleiden.

BVB, Transfers: Zagadou verlässt Borussia Dortmund

Sebastian Kehl hat bestätigt, dass Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou den BVB im Sommer verlassen wird. Das Arbeitspapier des 22-Jährigen läuft aus und wird nicht verlängert.

"Wir haben noch einmal ein sehr offenes Gespräch miteinander geführt und sind zu der Entscheidung gekommen, seinen Vertrag nicht zu verlängern", erklärte Kehl bei den Ruhr Nachrichten. Zagadou spielte seit 2017 in Dortmund, er kam damals von PSG.

Imago Images

Für Zagadous Position in der Innenverteidigung verpflichtete der BVB für die kommende Saison bereits Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) und Niklas Süle (FC Bayern).

BVB, News: Marcel Schmelzer verkündet Karriereende

(SID) Der ehemalige Nationalspieler Marcel Schmelzer wird seine Karriere nach der Saison beenden. Das verkündete der Linksverteidiger von Borussia Dortmund am Donnerstag in einem Video bei Instagram. Der 34-Jährige wurde mit dem BVB seit 2008 zweimal deutscher Meister und dreimal Pokalsieger.

"Leider haben mich in den letzten zwei Jahren immer wieder Verletzungen zurückgeworfen", sagte Schmelzer, der 367 Pflichtspiele für die Borussia absolvierte: "In diesem Zusammenhang möchte ich mich beim BVB bedanken, dass ich meine Reha hier wieder absolvieren durfte. Ich weiß noch nicht, was kommt, aber ich freue mich auf die Herausforderungen."

Schmelzer war 2005 aus der Jugend des 1. FC Magdeburg in die U19-Mannschaft der Dortmunder gewechselt. Vier Jahre später wurde er mit der U21-Nationalmannschaft in Schweden Europameister.

Im November 2010 absolvierte Schmelzer sein erstes von insgesamt 16 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft. Seine letzte Partie für den BVB betritt Schmelzer im Juni 2020.

BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund