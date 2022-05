BVB, News und Gerüchte heute: Nico Schlotterbeck erklärt Wechsel nach Dortmund

Borussia Dortmund heute am Montag. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB am 9. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Schlotterbeck erklärt Wechsel

Nico Schlotterbeck (22) spielt ab der kommenden Saison beim BVB, wie der Ruhrpott-Klub unter der Woche offiziell verkündet hat. Am Samstag sprach der Nationalspieler nun erstmals über diesen Wechsel. Schlotterbeck sagte zu Sky: "Ich habe das Gefühl, dass Borussia Dortmund der nächste richtige Schritt ist. Ich habe Bock auf den Verein und sie haben mir eine Vision erklärt, auf die ich Lust habe. Deswegen wurde es kein anderer Verein."

Zudem zeigte sich Schlotterbeck erleichtert, dass mit der Verkündung des Wechsels auch Ruhe einkehrt: "Ich bin ganz glücklich, dass das ganze Gerede um meine Person rum ist."

Getty Images

Medienberichten zufolge hatte kurz vor Vollendung des Transfers zum BVB auch der FC Bayern noch einen Versuch gestartet, den Abwehrspieler an die Isar zu lotsen. Der Meister soll sogar mehr Geld geboten haben, letztlich hielt Schlotterbeck aber an seiner ursprünglichen Entscheidung für die Borussia fest.

Schlotterbeck spielte seit der U17 für den SC Freiburg und war zwischenzeitlich für ein Jahr (2020/21) an Union Berlin ausgeliehen, ehe er zur laufenden Saison nach Freiburg zurückkehrte. Nun wechselt er für kolportierte 20 Millionen Euro nach Dortmund.

BVB, News: Haaland-Entscheidung steht wohl kurz bevor

Im monatelangen Poker um die Zukunft von Torjäger Erling Haaland steht eine Entscheidung offenbar kurz bevor. Er erwarte "in der nächsten Woche Klarheit. Es würde mich nicht wundern, wenn er am Ende weiterzieht", sagte der künftige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag im Sport1-Doppelpass.

Haaland (21) kann den BVB am Saisonende aufgrund einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro Ablöse verlassen. Als Favorit gilt Manchester City. Als Ersatz will Dortmund Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg verpflichten.

Getty Images

"Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Woche mit Karim vorwärtskommen", sagte Kehl. Schon seit Wochen wird berichtet, dass sich Dortmund mit dem 20 Jahre alten Angreifer verständigt habe. Die Sockelablöse soll 30 Millionen Euro betragen.

Salzburgs Sportchef Christoph Freund sagte bei Sky zum Stand der Verhandlungen: "Das könnte jetzt schnell gehen. Ich würde nicht ausschließen, dass das schnell verkündet werden könnte."

BVB, Gerücht: Ex-Physiotherapeut kehrt zurück

Borussia Dortmund verstärkt sich offenbar abseits des Platzes mit einem alten Bekannten. Wie die Ruhrnachrichten berichten, soll Physiotherapeut Frank Zöllner nach Dortmund zurückkehren.

Er arbeitete bereits bis 2010 beim BVB, bevor Zöllner zum VfL Bochum ging. Er soll zukünftig dazu beitragen, dass die Dortmunder Verletzungsmisere eingedämmt wird.

BVB, News: Kehl korrigiert Rose-Aussage

Sebastian Kehl, künftiger Sportdirektor von Borussia Dortmund, hat seine schwammigen Aussagen über die Zukunft von BVB-Trainer Marco Rose korrigiert. "Ich kann klar sagen, dass das total unglücklich formuliert war von mir und ohne große Absicht", sagte Kehl am Sonntag im Sport1-Doppelpass.

Vor dem 3:1 am Samstag bei Absteiger SpVgg Greuther Fürth hatte der 42-Jährige für Irritationen gesorgt. Auf die Frage, ob Rose auch nächste Saison noch Trainer sei, antwortete Kehl bei Sky zweimal: "Davon gehe ich heute aus."

Getty Images

Er wisse, "was daraus gemacht wird", sagte Kehl nun am Sonntag: "Ich kann aber klar sagen, dass ich mit Marco die Saison plane, dass wir im Moment in der Vorbereitung sind, bei Transferthemen etwa. Wir besprechen komplett alles gemeinsam."

Man werde sich nun, so Kehl weiter, "nach der Saison hinsetzen. Wir haben ein paar Dinge zu besprechen, sicher auch ein paar kritische Dinge zu analysieren. Dann hoffe ich, dass wir das in der neuen Saison gemeinsam angehen".