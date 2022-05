BVB, News und Gerüchte heute: Akanji will gehen, Campbell soll kommen

Der BVB heute am Dienstag nach dem letzten Spieltag der Saison. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 17. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB schnappt sich Talent Cole Campbell

Borussia Dortmund hat sich nach Informationen von GOAL und SPOX das 16-jährige Talent Cole Campbell gesichert. Der Offensivmann ist U17-Nationalspieler Islands und wird in der kommenden Saison die Jugendmannschaften des BVB verstärken. Sky hatte zuerst darüber berichtet.

Auch der FC Bayern soll an Campbell interessiert gewesen sein, doch der Youngster entschied sich aufgrund der Perspektive wohl für einen Wechsel vom FH Hafnarfjördur zu den Schwarz-Gelben.

BVB, News: Akanji will Vertrag nicht verlängern

Manuel Akanji möchte seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern. Das bestätigte BVB-Sportchef Sebastian Kehl in der WAZ: "Manuel hat einen Vertrag bis 2023, möchte diesen nicht verlängern und es gibt aktuell nichts Neues."

Man stehe mit dem Schweizer Nationalspieler und dessen Berater "im engen Austausch", so Kehl weiter: "Wir warten ab, was jetzt passiert." Wechselgerüchte um Akanji kursieren seit mehreren Monaten. Er wurde bereits mit Manchester United, Arsenal und Juventus in Verbindung gebracht. Zuletzt hieß es, auch die AC Mailand zeige Interesse.

In der aktuellen Konstellation ist die kommende Transferperiode also die letzte Möglichkeit, für Akanji bei einem Abgang noch eine hohe Ablösesumme einzustreichen. Die BVB-Vorstellung dafür liegt angeblich bei rund 30 Millionen Euro.

getty

BVB, News: Ghana für Addo keine dauerhafte Option

Für Dortmunds Talente-Manager Otto Addo ist der Posten als Nationaltrainer Ghanas keine dauerhafte Option. "Ich denke, als Nationaltrainer sollte man langfristig betrachtet auch in dem Land leben, für das man arbeitet. Natürlich lassen sich auch viele Dinge über einen gewissen Zeitraum hinweg aus der Ferne organisieren und delegieren. Aber ich sehe mich persönlich in den nächsten Jahren in Deutschland", sagte der 46-Jährige im Interview mit transfermarkt.de.

Addo wird Ghana aber interimsweise auch bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) betreuen. Er hatte das Team schon in den Play-off-Duellen gegen Nigeria zur Endrunde geführt. Dort treffen die "Black Stars" in der Gruppe H auf Portugal, Uruguay und Südkorea.

"Unsere Gruppe ist sicherlich nicht einfach, das ist klar. Ich denke aber, dass die Mannschaften abgesehen vielleicht von Portugal, gegen die es natürlich extrem schwer wird, ausgeglichen sind", sagte Addo und hofft auf eine Überraschung: "Keine WM ist rückblickend so gelaufen, wie es Experten vorher prognostiziert haben - daher gehe ich relativ unbefangen an die Aufgaben heran und sage Ihnen ganz ehrlich: Alles ist möglich."