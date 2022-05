BVB, News und Gerüchte heute: Rose-Job wohl sicher, Everton lehnte Haaland-Transfer ab

Der BVB heute am Montag nach dem letzten Spieltag der Saison. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 16. Mai.

Everton lehnte Haaland-Transfer für 70.000 Euro ab

Der FC Everton hat 2016 die Chance abgelehnt, den jungen Erling Haaland zu verpflichten. Das bestätigte der ehemalige Toffees-Scout Bryan King der Times.

Demnach hätte der Klub den Torjäger als 15-Jährigen für umgerechnet rund 70.000 Euro Ausbildungsentschädigung von Bryne FK holen können.

"Aber die übereinstimmende Meinung war, dass er so jung und so groß war und dass er seine Effektivität verlieren würde, wenn er älter wird", so King. "Selbstverständlich ist das nicht passiert. Er wurde nur noch stärker, noch schneller und sogar noch besser."

BVB: Marco Rose muss wohl nicht um Job bangen

Trainer Marco Rose muss sich offenbar keine Sorgen um seinen Job bei Borussia Dortmund machen. Das berichtet die Bild.

Demnach stünde Mitte dieser Woche aber eine große Saison-Analyse mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, dem scheidenden Sportdirektor Michael Zorc sowie dessen Nachfolger Sebastian Kehl an.

LaLiga-Boss Tebas gibt Spitze Richtung Erling Haaland ab

Spaniens Liga-Boss Javier Tebas hat eine Spitze Richtung Erling Haaland abgegeben. Der norwegische Stürmer stand vor seinem Wechsel zu Manchester City auch auf der Liste von Real Madrid, hätte laut Tebas aber Schwierigkeiten bekommen, dort Spielpraxis zu bekommen.

"Bei dem Personal weiß ich nicht, ob er Platz im Team gehabt hätte. Benzema, Vinicius, Spieler von solch einem Niveau. Ich weiß nicht, ob er Real etwas extra gegeben hätte", sagte Tebas bei einer Veranstaltung in Madrid, betonte aber auch: "Natürlich hätte ich ihn gerne in Spanien gesehen, aber wir können sie nicht alle haben."