Borussia Dortmund am Tag nach dem DFB-Pokalspiel beim SV Wehen Wiesbaden. Alle Infos zum BVB heute gibt es hier.

BVB, News heute: Wechsel in diesem Sommer? Haaland bekennt sich zu Dortmund

Erling Haaland hat nach dem 3:0-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals in Wiesbaden keinen Zweifel daran gelassen, dass er in dieser Saison nur für Borussia Dortmund spielen wird. "Ich bin stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein“, sagte er Sky.

Haaland war zuletzt oft mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, doch der BVB plant nicht, den Norweger noch abzugeben. "Welches Szenario soll es da geben? Wir haben uns klar festgelegt“, sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, dem Sender.

Haaland erzielte im ersten Pflichtspiel der neuen Saison alle Dortmunder Treffer beim Erstrunden-Auswärtserfolg.

BVB, News heute: Rose mit Leistung nach Wechseln nicht zufrieden

Trotz des klaren Ergebnisses von 3:0 im Pokal-Spiel bei Wehen Wiesbaden hat sich Dortmunds neuer Trainer Marco Rose hinterher kritisch gezeigt. So missfiel dem Coach die Leistung in der zweiten Halbzeit, als die Ersatzspieler auf das Feld gekommen waren. Man habe "ein bisschen Rhythmus verloren", sagte Rose bei Sky.

Erling Haaland hatte den BVB mit seinen drei Toren in die zweite Runde geschossen. "Wenn man für den BVB tätig ist, weiß man, worauf man sich einlässt - große Ziele und auch Titel wie zuletzt mit dem Pokaltriumph", wollte sich Rose mit dem Pflichterfolg beim Drittligisten nicht allzu lange aufhalten.

BVB, News heute: Guerreiro und Hummels fehlen wohl zum Bundesliga-Start

Borussia Dortmund muss zum Start der Bundesliga in der kommenden Woche womöglich auf Abwehrchef Mats Hummels und Linksverteidiger Raphael Guerreiro verzichten. "Ich glaube, Mats braucht noch ein paar Tage. Er fängt jetzt grad mit Lauftraining an. Auch bei Rafa könnte Frankfurt zu früh kommen", sagte Trainer Marco Rose nach dem souveränen 3:0 (2:0)-Erfolg in der ersten DFB-Pokalrunde beim SV Wehen Wiesbaden.

Er rechne generell damit, dass von den im Pokal verletzt fehlenden Spielern zum Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag nicht "so viele" dazukommen, führte der 44-Jährige weiter aus: "Aber wir haben noch eine Woche Zeit. Emre (Can, d. Red) erwarte ich bis dahin schon zurück." Generell war Rose nach seinem gelungenen Einstand beim Drittligisten aus Wiesbaden bester Laune.

"Wir haben zu null gespielt, drei Tore geschossen - grundsätzlich kann ich mit der Leistung von Grund auf zufrieden sein", sagte der von Borussia Mönchengladbach gekommene Coach. Es gebe aber "immer Dinge, die wir verbessern wollen", so Rose weiter: "Wir sind noch am Anfang. Wir haben Ansätze, um auch noch Dinge besser zu machen."

