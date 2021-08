BVB, News und Gerüchte: Rose lässt Bürki trotz Extralob zu Hause - alle News zu Borussia Dortmund heute

Marco Rose verteilte zuletzt ein Sonderlob an Torwart Roman Bürki - und ließ den Schweizer dennoch zu Hause. Alles zum BVB heute.

Borussia Dortmund am Tag des DFB-Pokalspiels beim SV Wehen Wiesbaden. Alle Infos zum BVB heute gibt es hier.

BVB, News heute: Bürki nicht im Kader für Pokalspiel in Wiesbaden

Torwart Roman Bürki steht nicht im Kader für das DFB-Pokal-Spiel beim SV Wehen Wiesbaden heute Abend (20.45 Uhr im LIVE-TICKER). Der Schweizer gehörte nicht zum Aufgebot, das sich in zwei Mannschaftbussen am Freitag auf den Weg Richtung Hessen machte. Stattdessen geht der BVB mit Neuzugang Gregor Kobel und Marwin Hitz als Torhüter-Duo in das erste Pflichtspiel der Saison.

Nach Kobels Verpflichtung war bereits abzusehen, dass die Perspektiven für Bürki beim BVB eher düster aussehen. Schon in der vergangenen Saison hatte der 30-Jährige seinen Stammplatz an Hitz verloren. Zuletzt aber erhielt Bürki ein auffälliges Sonderlob vom neuen BVB-Trainer Marco Rose. "Er hat hervorragend gearbeitet", so Rose jüngst über Bürki. Für einen Kaderplatz in WIesbaden reichten die Trainingsleistungen aber offenbar nicht aus, weshalb ein Wechsel nach wie vor wahrscheinlich ist.

BVB, News heute: Ex-Profi Gambino kickt künftig in der Bezirksliga

Ex-Bundesligaprofi Salvatore Gambino hat seine Fußballschuhe noch einmal aus dem Schrank geholt und wird künftig für den Bezirksligisten Königsborner SV auflaufen. Die Verpflichtung des inzwischen 37-Jährigen gab der Klub bekannt. Eigentlich hatte Gambino, der für den BVB 45 Bundesligaspiele bestritt, seine Karriere bereits im Sommer 2020 beendet.

"Ich war ja eigentlich bereits zwei Jahre im Trainergeschäft tätig. Jetzt haben meine Füße nach der langen Coronazeit dann doch wieder gejuckt", sagte Gambino. Beim Königsborner SV möchte Gambino der "jungen Mannschaft" mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

BVB, News heute: Top-Talent Pauli wechselt nach Köln

Der BVB muss den Abgang eines Top-Talents verkraften. Innenverteidiger Julian Pauli schließt sich nach einem unglücklichen Jahr in Dortmund dem 1. FC Köln an. Der 16-Jährige zählte im vergangenen Sommer zu den umworbensten Talenten, auch Manchester United war an dem gebürtigen Londoner dran.

"Wir konnten ihn letztlich mit unserer familiären Atmosphäre, einem guten schulischen Angebot und unseren Top-Trainern überzeugen", sagte Kölns Nachwuchs-Chefscout Martin Bülles.

