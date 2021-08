Die Stadt Dortmund erklärt die beiden BVB-Coronafälle und Felix Passlack wird für seine Vorbereitung gelobt - alle Dortmund-News heute.

Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag. Alles, was es rund um den BVB heute an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

Zudem könnt Ihr Euch in separaten Artikeln über die Entwicklungen der vergangenen Tage informieren.

BVB, News: Brandt und Meunier waren nicht geimpft

Bei Borussia Dortmund gibt es mit Julian Brandt und Thomas Meunier zwei Corona-Fälle. Das Duo hat sich während der freien Tage nach dem Ende des Trainingslagers in der Schweiz infiziert, was bei der Rückkehr in den Übungsbetrieb anhand von Tests festgestellt wurde.

Die Pressestelle der Stadt Dortmund erklärte nun, ohne Nennung der Namen, dass die positiv Getesteten in der Stadt nicht geimpft waren. Sie müssen sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, die auch nicht verkürzt werden kann.

Am Mittwoch trainierte der BVB nach Angaben der Bild kontaktlos. Am heutigen Donnerstag wird ein weiterer PCR-Test bei den Spielern und dem Staff durchgeführt. Sollten die Ergebnisse allesamt negativ ausfallen, wäre eine Rückkehr zum normalen Trainingsbetrieb wieder möglich - allerdings ohne Brandt und Meunier.

BVB, News: Passlack bekommt Sonderlob für Vorbereitung

Dortmunds Außenverteidiger Felix Passlack hat von Sebastian Kehl, dem Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, ein Sonderlob für seine Vorbereitung bekommen. "Er hat eine sehr ordentliche Vorbereitung hingelegt", sagte Kehl den Ruhr Nachrichten.

Aufgrund der zahlreichen Verletzungen und Ausfälle in der Defensivreihe hat Passlack gute Chancen, in den ersten Pflichtspielen der Saison zum Einsatz zu kommen. Mit Thomas Meunier fällt ein Hauptkonkurrent auf der Rechtsverteidiger-Position aktuell aufgrund einer Corona-Infektion zwei Wochen aus.

BVB (Borussia Dortmund): Die bisherigen Sommertransfers

Zugänge Abgänge Donyell Malen (PSV Eindhoven, 30 Millionen Euro Ablöse) Jadon Sancho (Manchester United, 85 Millionen Euro Ablöse) Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro Ablöse) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, 11 Millionen Euro Ablöse) Soumaila Coulibaly (PSG U19, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, 3,5 Millionen Euro Ablöse) Abdoulaye Kamara (PSG U19, ablösefrei) Sergio Gomez (RSC Anderlecht, 2,25 Millionen Euro Ablöse) Lukasz Piszczek (Goczalkowice, ablösefrei)

BVB, News: Can und Guerreiro zurück auf dem Trainingsplatz

Emre Can und Raphael Guerreiro haben ihre Blessuren überstanden und sind nach Informationen der Ruhr Nachrichten am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Das Duo absolvierte eine individuelle Einheit.

Ein Einsatz im Pokalspiel in Wiesbaden kommt für die beiden Nationalspieler aber noch zu früh. Erst einmal müssen sie wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, bevor ein Pflichtspiel für sie wieder in Frage kommt.

BVB (Borussia Dortmund), Spielplan: Die Termine der nächsten Wochen