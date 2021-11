Borussia Dortmund am Tag des Champions-League-Spiels gegen Ajax Amsterdam. Alle News rund um den BVB gibt es hier.

BVB, News heute: Top-Berater Struth rechnet mit Haaland-Wechsel im Sommer

Der deutsche Top-Berater Volker Struth glaubt nicht, dass Borussia Dortmund seinen Stürmer Erling Haaland über den kommenden Transfersommer hinaus halten kann.

"Ich glaube, der Wechsel wird 2022 über die Bühne gehen", sagte Struth, bei dessen Berateragentur "Sports360" unter anderem Dayot Upamecano und Niklas Süle (beide FC Bayern), Timo Werner (FC Chelsea) oder Toni Kroos (Real Madrid) unter Vertrag stehen, gegenüber der Sport Bild.

Dennoch dürfte es für viele Klubs nicht einfach werden, den Norweger unter Vertrag zu nehmen. Zusätzlich zur festgeschriebenen Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro kämen noch einige Bonuszahlungen. "Haaland hat eine Ausstiegsklausel. Das ganze Paket mit Gehalt für fünf Jahre und Beraterhonorar wird wahrscheinlich bei 250 bis 300 Millionen Euro liegen", rechnet Struth vor.

Damit wäre wohl auch der FC Bayern abgeschreckt, dem ein Interesse am 21-Jährigen nachgesagt wird. "Selbst wenn Bayern München das Geld hätte, würden sie es nicht machen. Ein solches Gehalt ist hier unmöglich und auch nicht vermittelbar", so Struth. In Deutschland wäre ob dieser Gehaltsdimension "die Hölle los", erklärt Struth, in England stelle diese Hürde hingegen ein deutlich kleineres Problem dar.

Ob Geld allein aber der ausschlaggebende Punkt für einen Transfer wäre, wagt der 55-Jähige zu bezweifeln: "Ich denke, dass er nicht nur nach der Kohle entscheiden wird. Zehn Prozent mehr oder weniger - das wird ihn nicht leiten. Er bekommt dann so viel Geld, dass das nicht mehr die größte Bedeutung hat."

Vielmehr sei Haaland ein Spieler, der alles dem Erfolg unterordne. "Ich kenne ihn nicht persönlich. Aber wenn ich ihn spielen sehe, glaube ich zu erkennen, dass er heiß ist auf große Titel, dass er ein ehrgeiziger Sportsmann ist."

Auf die Spekulationen angesprochen, erklärte Bayerns Starstürmer Robert Lewandowski nach dem Sieg gegen Benfica am Dienstag bei Prime Video: "Ich bin Lewandowski, ich denke an mich selbst. Wenn du so viele Tore machst, ist es klar, dass so viele Mannschaften Interesse an dir zeigen. Für mich ist es das Wichtigste, was ich auf dem Platz zeige." FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte die Gerüchte im August allerdings angeheizt ."60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure", hatte er im Sport1-Doppelpass gesagt.

Haaland gehört auch in der aktuellen Saison zu einem der treffsichersten Spieler Europas. In seinen bislang sechs Einsätzen 21/22 erzielte er neun Tore und legte vier weitere Treffer auf. Derzeit fällt er wegen Problemen mit dem Hüftbeuger verletzungsbedingt aus.

BVB, News heute: Zorc sieht Bellingham lange in Dortmund

Spätestens seit dieser Spielzeit gehört Jude Bellingham zu den absoluten Top-Spielern im Dortmunder Kader. Mit seinen Leistungen überzeugt der 18-Jährige Woche für Woche, was Spekulationen über das Interesse von europäischen Top-Vereinen lauter werden lässt.

Dennoch will der BVB den Mittelfeld-Akteur nicht kampflos aufgeben. "Als wir Jude vergangenes Jahr verpflichtet haben, waren viele Topklubs an ihm interessiert", sagte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der Sport Bild. "Er hat sich bewusst für den BVB entschieden und das Konzept, das wir ihm vorgestellt haben. Seine Entwicklung in Dortmund ist noch längst nicht am Ende."

Ein Abschied im kommenden Sommer sei daher auch "derzeit überhaupt kein Thema", so Zorc. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach einige Klubs aus der Premier League, etwa der FC Liverpool und der FC Chelsea, ihr Interesse an einer Verpflichtung Bellinghams im Sommer bekundet hatten. Beim BVB läuft der Vertrag des 18-Jährigen noch bis 2025.

"Er ist sehr klar im Kopf und hat ein sehr gutes Umfeld, das ihm hilft, seine rasante Entwicklung gerade richtig einzuordnen. Dass Jude schon jetzt so eine Konstanz in seinen Leistungen zeigt, war bei seiner Verpflichtung nicht zu erwarten", lobte Zorc seinen Schützling. In der laufenden Spielzeit stand Bellingham 16-mal auf dem Platz. Dabei gelangen ihm drei Treffer und sechs Assists.

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, ergänzt: "Es gibt keine Schmerzgrenze, es gibt keine Ausstiegsklausel. Und es gibt keinerlei Anzeichen, dass Jude diesen Verein in nächster Zeit verlassen wird."

BVB, News heute: Klopp spricht über "unangenehmen" Müller

Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp sieht in Bayern-Urgestein Thomas Müller die Personifizierung der Münchner, was besonders in der Hochzeit der Rivalität beider Klubs greifbar gewesen sei.

"Wenn man gegen ihn spielt, ist das echt unangenehm. Man sieht ihm richtig die Abneigung für alles, was nicht Bayern München ist, an", sagt Klopp in der Bayern-Doku "FC Bayern - Behind the Legend" von Amazon. Zwischen 2011 und 2014 trafen die Bayern und Klopps BVB mehrfach in Endspielen aufeinander und machten auch die Meisterschaft unter sich aus. Laut Klopp sei es in dieser Zeit "echt schwierig" gewesen, mit Müller "in irgendeiner Form ein Wort zu wechseln".

Im selben Klub tätig waren Klopp und Müller bislang noch nicht. Der aktuelle Coach des FC Liverpool geht jedoch fest davon aus, dass die beiden als Gespann "eine richtig gute Zeit miteinander verbringen könnten".

BVB, News heute: So wird das Spiel gegen Ajax übertragen

