🌍 WM-Quali-Update



🇧🇪 Thorgan #Hazard traf zum 3:1-Endstand gegen 🇪🇪. Die Belgier sind damit für die WM qualifiziert. Glückwunsch, @HazardThorgan8, @ThomMills & @axelwitsel28! 👏



🇳🇱 Donyell #Malen spielte beim 2:2 gegen 🇲🇪 eine Hälfte. Oranje kann gegen 🇳🇴den Gruppensieg holen. pic.twitter.com/BMkIusHO6R — Borussia Dortmund (@BVB) November 14, 2021

BVB, News - Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl über kommende Wochen in Bundesliga und Champions League: "Unglaublich wichtig für uns"

Sebastian Kehl, Lizenzspielerleiter des BVB, hat nach den jüngsten Enttäuschungen vor der Länderspielpause im Gespräch mit dem kicker die Bedeutung der kommenden Wochen hervorhgehoben.

"Die nächste Phase wird unglaublich wichtig für uns", betonte der 41-Jährige mit Blick auf die anstehenden Spiele in der Bundesliga und Champions League, unter anderem mit Partien gegen Sporting Lissabon und den FC Bayern München.

Während der BVB (24 Zähler) in der Liga vier Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister (28) auf Rang zwei platziert ist, steht in der Königsklasse am 24. November bei Sporting (21 Uhr im LIVE-TICKER) ein entscheidendes Duell um den Einzug in die K.o.-Runde an.

"Lächerlich, entlassungswürdig": Experte kritisiert United-Coach Ole Gunnar Solskjaer für Pläne mit Ex-BVB-Star Jadon Sancho

Ole Gunnar Solskjaer sieht sich wegen seiner Außenverteidiger-Pläne mit Jadon Sancho heftiger Kritik ausgesetzt. Ex-Profi Danny Mills nimmt kein Blatt vor den Mund und attackiert den ManUnited-Coach frontal.

"Viel Glück dabei, aus ihm einen Außenverteidiger zu machen!", sagte Mills, früherer Verteidiger von Leeds United und Manchester City, dem Football Insider.

85 Millionen Euro hatte Manchester United im Sommer nach Dortmund überwiesen, um sich die Dienste Sanchos zu sichern. Bisher ist das Investment aber noch gar nicht aufgegangen, Sancho ist allenfalls ein Bankdrücker, kann sich in der Offensive der Red Devils nicht durchsetzen - und soll deshalb nun offenbar zum Außenverteidiger umfunktioniert werden.

United habe Sancho gekauft, weil er "Chancen kreieren und Tore schießen soll. Plötzlich will man mit ihm als Außenverteidiger in einer unglaublich löchrigen Abwehr spielen. Ernsthaft? Das ist schon fast ein entlassungswürdiges Vergehen", attackierte Mills United-Trainer Solskjaer ganz direkt.

Der 44-Jährige ging mit seiner Kritik aber noch weiter und bemühte einen drastischen Vergleich: "Sollen wir Cristiano Ronaldo in die Innenverteidigung stellen, weil er einen Ball köpfen kann? Ich denke, Ronaldo kann besser köpfen als die anderen Innenverteidiger, also sollte man ihn in die Innenverteidigung stellen? Das ist mehr als nur ein bisschen lächerlich."

BVB, News: Henrikh Mkhitaryan spricht über Rückkehr nach Dortmund

Henrikh Mkhitaryan spielte von 2013 bis 2016 für Borussia Dortmund. Im Interview mit Sport1 hat der Armenier nun verraten, dass er "irgendwann wieder nach Dortmund kommen" will. Der Mittelfeldspieler der Roma ergänzte: "Ich weiß nicht, ob als Spieler, aber auf jeden Fall als Zuschauer!"

Die Zeit im Ruhrgebiet habe Mkhitaryan sehr genossen. "Es ist für jeden Spieler ein Traum, in Dortmund zu spielen. Die Gelbe Wand ist verrückt. Ich habe das Woche für Woche genossen. Bis heute fragen mich meine Teamkollegen in Armenien und bei Roma wie es ist, vor 81.000 zu spielen. Ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil der BVB-Geschichte bin", sagte er.

Der ausschlaggebende Punkt für seinen Wechsel nach Dortmund sei Mkhitaryans Gastspiel 2012 mit seinem damaligen Klub Shakhtar Donezk in der Champions League gewesen. "Ich war nach diesem Spiel total angefixt und habe sofort zu Mino Raiola (Berater von Mkhitaryan; Anm. d. Red.) gesagt: Hier will ich auch mal eines Tages spielen! Nach wenigen Monaten habe ich das Angebot bekommen, das war total verrückt. Die Gelbe Wand hat wirklich den Ausschlag für meinen Wechsel gegeben."

Nach drei Jahren in Dortmund wechselte der Offensivmann schließlich für 42 Millionen Euro zu Manchester United. Anschließend war Mkhitaryan vorgeworfen worden, er habe nur des Geldes wegen bei den Red Devils unterschrieben.

