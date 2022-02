BVB heute, News und Gerüchte: Klopp schwärmt von seinem Dortmunder Kader, Adeyemi-Berater dementiert Transfer

Borussia Dortmund heute am Sonntag (20. Februar), dem Tag des Bundesliga-Spiels gegen Borussia Mönchengladbach. Hier gibt es alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Klopp schwärmt von seinem Dortmunder Kader

Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp hat im Rahmen einer Pressekonferenz von seinem Kader bei den Schwarz-Gelben in den Meisterjahren unter seiner Regie geschwärmt.

Auf die Frage, ob sein aktueller Reds-Kader der stärkste sein, den er je gehabt hätte, meinte der Liverpool-Coach: "Der Dortmunder Kader in den Saison 2010/11 und 2011/12 war der Wahnsinn. Das einzige Problem war, dass wir ihn nur zwei Jahre lang zusammenhatten. Dann dachte die Fußballwelt sich, dass die Dortmunder Reise lang genug war. Also holten sie unsere Spieler weg."

Diese Gefahr bestehe nun in Liverpool nicht, so Klopp. Er arbeitete von 2008 bis 2015 erfolgreich in Dortmund. Seit sechs Jahren trainiert er mittlerweile Liverpool und gewann mit dem Klub die Champions League und den Meistertitel in der Premier League.

BVB, Video - Rose: "Die Suppe haben wir uns selbst eingelöffelt"

BVB, Gerüchte: Adeyemi-Berater dementiert Dortmund-Transfer

Karim Adeyemis Berater hat in der Bild dementiert, dass der Transfer des Angreifers von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund bereits in trockenen Tüchern ist. Es sei nichts unterschrieben, heißt es dort.

Auslöser für das Dementi war ein Bericht der Salzburger Nachrichten. Diese hatten gemeldet, nach dem Champions-League-Spiel zwischen Salzburg und Bayern München hätte der künftige Dortmunder Niklas Süle bei der Dopingprobe zu Adeyemi gesagt: "Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt."

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien