BVB-News: Giovanni Reyna "ziemlich fertig" nach erneuter Verletzung

Der US-Amerikaner Giovanni Reyna hat sich im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wohl erneut schwer verletzt. Eine genaue Diagnose der Oberschenkelverletzung soll im Laufe des Tages feststehen.

BVB-Trainer Marco Rose zeigte bei DAZN Mitgefühl mit seinem Spieler: "Er kommt gerade aus einer Verletzung, war wirklich gut drauf, alle waren happy, dass er wieder da war. Es war wichtig, ihn auf dem Platz zu haben mit seiner Qualität."

Es war Reynas erste Partie in der Startelf, nachdem er zuvor bereits große Teile der Saison wegen einer langwierigen Muskelverletzung am Oberschenkel verpasst hatte.

"Gio ist ziemlich fertig, das sieht man auch an den Bildern", sagte Rose und sicherte dem Offensivspieler die nötige Unterstützung zu: "Wir kriegen den Jungen wieder hin und wir werden ihm alle Unterstützung geben, weil wir ihn brauchen, weil er ein hervorragender Sportler ist."

BVB heute, News: Darum lehnte Kruska ein Angebot von Real Madrid ab

Der frühere BVB-Spieler Marc-Andre Kruska hat in einem Interview verraten, warum er einst zum FC Brügge wechselte statt zu Real Madrid.

"Als mein Berater mir vom Real-Interesse erzählte, wollte ich natürlich sofort dorthin. Wir sind nach Madrid geflogen, ich habe mir alles angeschaut und gesagt: 'Alles klar, ich unterschreibe'", sagte Kruska in der

Sport Bild.

Doch dann schaltete sich der Berater des BVB-Profis ein. "Mein Berater sagte, dass auch Brügge mich wolle und ich es mir gut überlegen solle, da ich bei Real zunächst in der zweiten Mannschaft gespielt und dreimal pro Woche bei den Profis mittrainiert hätte", erzählte Kruska.

"Ich habe mich für die vermeintlich sicherere Variante Brügge entschieden, wo ich sofort bei den Profis war. Im Nachhinein bereue ich meine Entscheidung, dass ich Real abgesagt habe."

BVB News - Gündogan erklärt: Daran fehlt es bei Borussia Dortmund

Der ehemalige BVB-Spieler Ilkay Gündogan hat über die Probleme seines Ex-Klubs gesprochen.

"Wenn man nicht so viele unnötige Punkte hätte liegen lassen, wäre es heute deutlich enger an der Tabellenspitze", sagte der heutige Profi von Manchester City bei DAZN.

Für die Dortmunder Inkonstanz hat Gündogan aber eine Erklärung: "Ich glaube, Qualität ist es nicht. Es ist sehr, sehr viel Qualität da, in der Breite sogar mehr als damals zu meiner Zeit. Manchmal fehlt mir ein bisschen der Glaube, dass man ganz oben mitspielen kann. Einfach diese Selbstverständlichkeit, dass man gut genug ist, um mit den Top-Mannschaften mitzuhalten."

So würde den Dortmunder Spielern die Überzeugung fehlen, dass man in der Bundesliga "oben angreifen will und den Bayern Konkurrenz machen will. Die Qualität ist es nicht, die fehlt, sondern der Glauben".

BVB-News: Moukoko darf Elfer nicht schießen

Youssoufa Moukoko gilt als eines der größten Sturm-Talente in Deutschland, doch bei Borussia Dortmund kommt er nur selten zum Einsatz.

Beim 6:0-Kantersieg über Borussia Mönchengladbach traf Moukoko erstmals seit Oktober 2021 wieder. Gerne hätte er einen Doppelpack geschnürt, doch Emre Can und Marco Reus gaben dem Youngster nicht den Ball, um den Strafstoß am Ende der Partie auszuführen.

Marco Rose sagte dazu: "Es gibt keine klare Reihenfolge, wer bei uns schießt, weil man nie genau weiß, wer auf dem Platz steht. Wir haben viele gute Schützen wie zum Beispiel Emre oder Marco. Es war ja keine lange Diskussion. Emre hat ein sehr gutes Spiel gemacht und sich dann auch mit dem Elfmeter belohnt. Die anderen beiden hatten ja schon getroffen."

Der BVB-Coach weiß auch, dass "Mouki gerne sein zweites Tor gemacht hätte. Es wäre sein erstes Mal überhaupt gewesen. Die Fans hätten das sicher gerne gesehen. Aber er ist noch ein paar Jährchen dabei".

