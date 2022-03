BVB heute, News und Gerüchte: Neue Barca-Gerüchte um Haaland, Mainz-Spiel auf der Kippe?

Borussia Dortmund heute am Freitag (4. März). Hier gibt es alle News rund um den BVB.

BVB, Gerücht: Wieder Spekulationen um Haaland und Barca

Die Spekulationen um die Zukunft von BVB-Star Erling Haaland werden immer wilder: Wie gleich mehrere spanische Medien berichten, habe sich der Norweger am vergangenen Mittwoch mit Vertretern des FC Barcelona in München getroffen.

Und diese Vertreter seien äußerst prominent gewesen: Demnach seien Cheftrainer Xavi und Berater Jordi Cruyff extra aus Spanien angereist, um den Norweger von einem Wechsel nach Spanien zu überzeugen. Das melden L'Esportiu de Catalunya und die Sport sowie die Sender Deportes Cuatro und Radio Catalunya.

Die Mundo Deportivo erklärte dagegen im Nachgang, bei Cruyff nachgefragt zu haben, was denn an den Gerüchten dran sei. Dieser gab an, am Mittwoch in London gewesen zu sein und dementierte das Treffen. Stattdessen könnte er auf der Insel die Verpflichtung von Chelseas Andreas Christensen vorangetrieben haben. Es war allerdings auch nicht davon auszugehen, dass Cruyff die Gespräche mit Haaland direkt bestätigt.

BVB, News: Corona-Ausbruch bei Gegner Mainz 05

(SID) FSV Mainz 05 hat unmittelbar vor Duell mit Borussia Dortmund am 25. Spieltag mit einem massiven Corona-Ausbruch zu kämpfen. 19 Mitglieder des vollständig immunisierten Lizenzspielerbereichs, bestehend aus Profis, Trainern und Staff, sind positiv getestet worden und haben sich in Isolation begeben. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Für den kommenden Sonntag (15.30 Uhr) ist das Heimspiel gegen den BVB angesetzt.

Vorerst wurde das für Donnerstagnachmittag geplante öffentliche Training der Profis abgesagt, die negativ getesteten Spieler absolvierten stattdessen ein individuelles Training. Der Klub stehe nun im engen Kontakt mit dem Mainzer Gesundheitsamt und der Deutschen Fußball Liga (DFL) hinsichtlich des weiteren Vorgehens.

19 Mitglieder des Lizenzspielerbereichs haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Die negativ getesteten Spieler absolvieren am heutigen Donnerstag ein individuelles Training.

Mehr Infos: https://t.co/Ok6PuNfPB1#Mainz05 pic.twitter.com/1zzOLrhb9V — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) March 3, 2022

Auch der BVB wurde umgehend "durch die DFL und den Klub" informiert, sagte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung bei den Dortmundern: "Wir werden uns weiterhin professionell auf die Begegnung vorbereiten. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass das Spiel am kommenden Sonntag stattfinden kann."

Laut Spielordnung der DFL kann ein Verein die Absetzung einer Begegnung nach aktuellem Reglement erst dann beantragen, wenn weniger als 16 Spieler (inklusive spielberechtigter Amateure) zur Verfügung stehen.

BVB, Gerücht: Bellingham-Transfer im Sommer kein Thema

Supertalent Jude Bellingham wird wohl auch in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund spielen. Wie die Bild berichtet, soll der 18-Jährige den BVB-Bossen bereits klargemacht haben, den Klub im Sommer nicht verlassen zu wollen.

Ein Wechsel des Engländers nach dieser Spielzeit ist damit trotz regen Interesses aus der Premier League - Liverpool soll ihn sogar zum Rekordtransfer machen wollen - ausgeschlossen. Bellingham besitzt bei den Schwarz-Gelben ohnehin noch einen Vertrag bis 2025 ohne Ausstiegsklausel.

Anfang Januar hatte Bellingham, der im Sommer 2020 für 23 Millionen Euro von Birmingham City nach Dortmund kam, zudem erst betont, dass der "BVB der beste Klub für mich und meine Entwicklung ist. Ich würde sogar sagen: Für mich gibt es auf der ganzen Welt keinen besseren."

