BVB heute, Gerücht: Keine Vertragsgespräche mit Reus geplant

Nach Informationen der Bild hat Borussia Dortmund aktuell nicht vor, mit Kapitän Marco Reus über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Das Arbeitspapier des Offensivspielers läuft 2023 aus.

Dem Bericht zufolge wollen die Dortmunder im Falle einer Verlängerung auf einen stark leistungsbezogenen Vertrag bei Reus pochen.

Vor einem Monat hatte der Spieler selbst in der Bild noch erklärt, dass er gerne in Dortmund weitermachen würde: "Wir haben noch keine Gespräche geführt. Aber ich habe meinen Vertrag bereits zweimal verlängert, gerade auch in Zeiten, in denen es sportlich nicht besonders rundlief. Warum sollte ich es also jetzt nicht tun?", sagte er.

BVB heute, Gerücht: Wolfsburg erhebt Widerklage gegen Pongracic

BVB-Verteidiger Marin Pongracic, der von den Dortmundern nur ausgeliehen ist, befindet sich im Rechtsstreit mit seinem eigentlichen Arbeitgeber VfL Wolfsburg. Die Wölfe haben nun Widerklage erhoben und fordern 85.000 Euro vom Abwehrspieler, der seinerseits auf 250.000 Euro wegen nicht gezahlter CL-Prämien pocht.

Pongracic hatte sich in einem Online-Interview negativ über Wolfsburg und den damaligen Trainer Mark van Bommel geäußert und außerdem Vertragsdetails verraten.

Sein Vertrag beim VfL, zu dem er im Sommer zurückkehren muss, wenn seine Leihe zum BVB abgelaufen ist, läuft bis 2024.

BVB heute, Gerücht: Chefscout Pilawa vor Wechsel zu Hertha BSC

Die Anzeichen eines Wechsels von Borussia Dortmunds Chefscout Markus Pilawa zu Hertha BSC verdichten sich. Laut Sport Bild winkt ihm in der Hauptstadt der Sportdirektorenposten.

Nach acht Jahren als Scout und Co-Trainer der Reservemannschaft beim VfL Bochum wechselte Pilawa 2012 zum BVB. Dort fungierte er zunächst als normaler Scout, ehe er 2017 den Posten als Chefscout übernahm. Zuletzt war Pilawa an einigen großen Transfers beteiligt.

Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2023. Im kommenden Sommer übergibt Pilawas langjähriger Förderer Michael Zorc die sportliche Leitung an Sebastian Kehl.

