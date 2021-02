BVB: Acht Profis offenbar auf Verkaufsliste bei Verpassen der Champions League

Der BVB bangt um den erneuten Einzug in die Königsklasse. Sollte dieser nicht gelingen, könnten namhafte Spieler verkauft werden.

Nach den am Montag verkündeten Verlusten in Höhe von 26,3 Millionen Euro in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020/21 sollen beim BVB nun wohl Spielerverkäufe nicht ausgeschlossen sein. Laut WAZ sollen bis zu acht Namen auf einer Verkaufsliste stehen.

Die Qualifikation zur Champions League ist in der laufenden Bundesliga-Saison in Gefahr, derzeit steht der BVB nur auf dem sechsten Platz. Damit drohen Borussia Dortmund Einbußen von rund 75 Millionen Euro in der kommenden Spielzeit. Grund genug, sich Sorgen zu machen.

BVB: Werden Sancho, Haaland, Reyna oder Bellingham verkauft?

Daher soll es nun eine Verkaufsliste bei der Borussia geben, auf der sich neben dem ohnehin seit längerer Zeit gehandelten Jadon Sancho noch weitere namhafte Profis befinden sollen.

Laut WAZ handelt es sich dabei um erfahrene Kräfte wie Axel Witsel, Manuel Akanji und Mahmoud Dahoud. Darüber hinaus sollen aber auch Youngster wie Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Raphael Guerreiro und vor allem Erling Haaland auf der Liste stehen.

Das Regionalblatt betont allerdings, dass diese Liste nur im absoluten "Notfall" abgearbeitet werden solle.

Klar scheint, dass der BVB die zuletzt genannten Spieler nur sehr ungern abgeben würde, obgleich gerade Haaland einen Verbleib bis Sommer 2022 überdenken könnte, sollte die Königsklasse verpasst werden. Die Ausstiegsklausel des Norwegers greift aber erst 2022. Sie soll 75 Millionen Euro betragen.