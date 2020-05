BVB – Jan Aage Fjörtoft sicher: "Erling Haaland wird eines Tages in England landen"

Beim BVB ist Erling Haaland gerade einer der Shootingstars. Laut Jan Aage Fjörtoft wird der Youngster künftig in der Premier League spielen.

Ex- -Spieler Jan Aage Fjörtoft schwärmt von seinem jungen Landsmann Erling Haaland von , der für ihn 'die Sensation der Saison' und eines Tages in der Premier League spielen wird.

In einem Interview mit der englischen Boulevardzeitung The Sun erklärte Fjörtoft: "Während seiner gesamten Karriere hat er zusammen mit seinem Vater Alf-Inge über seine Entwicklung nachgedacht und darüber, was die beste Bühne dafür ist." Die Entscheidung für den Wechsel zum BVB sei demnach gut überlegt gewesen.

Jan Aage Fjörtoft über Erling Haaland: "Dortmund war der perfekte Verein"

"Dortmund war der perfekte Verein für die nächste Phase seiner Karriere, mit dieser berühmten Gelben Wand und 81.000 Fans bei jedem Heimspiel“, sagte der ehemalige Frankfurter: "Sie haben das Händchen, gute Spieler zu holen und sie großartig zu machen. Sie haben das mit Aubameyang, Lewandowski, Mkhitaryan und Dembele getan. Jetzt machen sie es mit Haaland und Sancho."

Mehr Teams

Künftig sieht Fjörtoft Haaland jedoch in der Premier League. "Er wurde in Leeds geboren und sein Vater spielte für zwei Premier League-Klubs. Er wird eines Tages in landen", betonte der 53-Jährige.

Erst im Januar wechselte Haaland für 20 Millionen Euro aus Salzburg zum BVB und feierte dort einen Traumeinstand. In neun Bundesliga-Partien für die Schwarz-Gelben erzielte der Angreifer bereits zehn Tore.