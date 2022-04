BVB, News und Gerüchte heute: Duellieren sich Borussia Dortmund und Bayern erneut um einen Spieler?

Borussia Dortmund heute. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB am Donnerstag (28. April).

BVB-Transferziel Hugo Ekitike: Effizienter als Haaland, Mentalität wie Kobe Bryant

Bis zu einer Verletzung im Februar war Hugo Ekitike der treffsicherste Teenager in Europas Top-Ligen. Beim BVB überlegt man dem Vernehmen nach ernsthaft, ob der Franzose die Nachfolge von Erling Haaland antreten könnte.

GOAL und SPOX stellen die Stärken und Schwächen des 19-Jährigen vor, der sogar schon über Auslandserfahrung verfügt.

BVB, Gerücht: Salzburgs Sesko als Haaland-Ersatz im Gespräch

Erling Haaland wird den BVB im kommenden Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Mit Salzburgs Karim Adeyemi haben die Dortmunder schon einen Ersatz an der Angel, der Deutsche soll jedoch nicht der einzige BVB-Offensivtransfer sein. So soll neben dem schnellen und quirligen Adeyemi auch ein bulliger Mittelstürmer in den Signa Iduna Park wechseln.

Wie der kicker berichtet, könnte ein weiterer Salzburger deshalb nach Dortmund stoßen. Demnach ist der BVB an Mittelstürmer Benjamin Sesko interessiert. Der Berater des 18-Jährigen soll die vergangenen beiden BVB-Heimspiele jeweils im Stadion gewesen sein, um etwaige Details zu besprechen. Die Sport Bild nannte zuletzt auch den FC Bayern als potenziellen Abnehmer.

In der laufenden Spielzeit kam Sesko in 33 Pflichtspielen für RB Salzburg zum Einsatz. Dabei erzielte er zehn Tore, sieben weitere Treffer bereitete er vor.

Neben dem 18-Jährigen stünden auch der Tscheche Adam Hlozek (19, Sparta Prag) und der Franzose Hugo Ekitike (19, Stade Reims) weiterhin auf der Kandidatenliste für eine Haaland-Nachfolge. Beide Spieler hatte zuletzt die Bild-Zeitung ins Gespräch gebracht.

BVB, News: Dortmund gibt Youngster nach Heidenheim ab

Borussia Dortmund verliert zur kommenden Spielzeit Innenverteidiger Lennard Maloney (22) an den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Maloney spielte in dieser Spielzeit bislang 24 Mal für die zweite Mannschaft des BVB in der 3. Liga, zudem kam er zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga.

🔁 Ein weiteres neues Gesicht am heutigen Abend! Ebenfalls 22 Jahre jung, ablösefrei, Vertrag bis 2024/25 & Defensivspieler: Lennard #Maloney kommt vom @BVB an die Brenz. Wir freuen uns auf Dich! 🤟



🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) April 27, 2022

Der 22-Jährige wechselt ablösefrei nach Heidenheim und erhält dort einen Vertrag bis 2025.

