Borussia Dortmund heute. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB am Sonntag (24. April), nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Zorc äußert sich zu möglichem Haaland-Wechselziel

Erling Haaland wird Borussia Dortmund wohl im Sommer verlassen. Speziell die Premier League und dabei explizit Manchester City gilt als realistisches Ziel für den Norweger. Nun äußerte sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc zu einem möglichen Wechsel in die erste englische Liga: "Das würde mich nicht überraschen", sagte der 59-Jährige im Vorfeld der Partie gegen den FC Bayern bei Sky.

Weitere Details zu den Haaland-Gerüchten verriet Zorc nicht, auch bezüglich weiterer Transfers der Dortmunder ließ sich der Sportdirektor nicht aus der Reserve locken. Der im Sommer vom FC Bayern kommende Niklas Süle sei weiterhin der einzig feststehende Transfer, so Zorc. Zu den Gerüchten um den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg sagte Zorc nur: "Er ist natürlich ein Spieler, den wir gut kennen und nicht ganz so schlecht finden." Angeblich steht der Wechsel von Adeyemi aber schon fest.

BVB, News: Dortmund verliert Spitzenspiel in München

Bayern München lässt Verfolger Borussia Dortmund im Spitzenspiel der Bundesliga keine Chance und feiert den zehnten Meistertitel in Folge - Rekord!

Meister-Matchball genutzt: Bayern München ist im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund zur zehnten Meisterschaft in Folge gestürmt. Der deutsche Rekordmeister besiegte den Dauerrivalen vor 75.000 begeisterten Zuschauern in der heimischen Allianz Arena mit 3:1 (2:0) und sicherte sich den insgesamt 32. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den BVB uneinholbare zwölf Zähler.

Für die Bayern war es der achte Pflichtspielsieg in Folge gegen die Dortmunder. Der BVB, für den Emre Can (52.) per Foulelfmeter traf, wurde nicht wie erhofft zum Partycrasher, hatte die Qualifikation für die Champions League aber bereits vorher sicher.

BVB, News: Rose nach Elfer-Fehlentscheidung sauer

In der 60. Minute ging Jude Bellingham von links in den Strafraum der Münchener und wurde von Benjamin Pavard getroffen. Der Franzose traf erst den jungen Briten und dann den Ball, der Elfmeterpfiff blieb jedoch auch nach Video-Assistent-Kontrolle aus. "Wir hätten einen Elfmeter kriegen müssen. Ich stehe 50 Meter weg. Es gibt ein paar Leute, die sich das angucken können. Das ist ja nichts Neues für uns", sagte BVB-Cheftrainer Marco Rose nach der Partie gegen Bayern bei Sky.

Doch dabei blieb es nicht. Auf Nachfrage antwortete Rose sichtlich aufgebracht: "Was soll ich sagen? Es ist ein absolutes Spitzenspiel. Es geht um eine Menge. Dann erwarte ich, dass die Dinge anständig geregelt werden. Und wenn das heute nicht der Fall war, ärgere ich mich. Was willst du von mir hören? Ich kann auch einen Purzelbaum machen.“

Der deutsche Rekord-Nationalspieler und ehemalige Bayern-Star Lothar Matthäus stimmte dem BVB-Coach zu: "Das ist eine hundertprozentige Fehlentscheidung. Nicht nur eine 99-Prozentige."

