BVB, News und Gerüchte heute: Chelsea macht Dortmund bei Pieper wohl Konkurrenz, Interesse an HSV-Talent?

BVB: Chelsea macht BVB offenbar Konkurrenz im Werben um Pieper

Chelsea macht Borussia Dortmund im Werben um Bielefeld-Innenverteidiger Amos Pieper Konkurrenz, wie der Mirror berichtet. Demnach soll der 24-Jährige die Nachfolge von Antonio Rüdiger und Andreas Christensen antreten, die den Verein beide im Sommer verlassen. Auch die Vertragssituation soll für die Blues attraktiv sein, da für Pieper im Sommer keine Ablösesumme fällig wäre.

Auch Southampton, Newcastle und Borussia Dortmund wird das Interesse an dem Spieler nachgesagt. Laut dem Mirror behält mit dem BVB sein Ex-Klub die Situation im Auge, aber der Verteidiger könnte sich einen Wechsel in die Premier League vorstellen, wobei Southampton besonders an Pieper interessiert sein soll.

BVB, heute: Borussia Dortmund wohl mit Interesse an HSV-Talent

Dem BVB wird das Interesse an einem der größten Talente des Hamburger Sportvereins nachgesagt. Wie die Bild erfahren haben will, haben die Westfalen Saido Balde ins Visier genommen. Balde ist gerade einmal 13 Jahre alt, läuft aber bereits für die U17 des HSV auf. Dem Bericht zufolge sind auch PSG und Benfica Lissabon an dem Talent interessiert.

Balde unterschrieb im vergangenen Jahr einen Vertrag bis 2024 beim HSV, für den er seit 2018 im Einsatz ist. In der laufenden Spielzeit verzeichnet er vier Tore und drei Assists in der U17-Bundesliga Nord/Nordost.

BVB-News: BVB verliert Benefizspiel gegen Kiew - 400.000 Euro

(SID) Borussia Dortmund hat das Benefizspiel gegen den ukrainischen Vorzeigeklub Dynamo Kiew mit 2:3 (1:3) verloren, viel wichtiger waren an einem emotionalen Abend aber ganz andere Zahlen. 400.000 Euro brachte die Partie, mit denen notleidende Menschen in der Ukraine unterstützt werden sollen. Insgesamt kamen 35.000 Zuschauer. "Als Präsident von Borussia Dortmund bin ich stolz auf diejenigen, die heute gekommen sind und damit dafür gesorgt haben, dass Menschen etwas zu essen und trinken bekommen", sagte Reinhard Rauball im ZDF.

Schon vor Anstoß flossen bei der Nationalhymne der Ukraine bei einigen Dynamo-Anhängern auf der Tribüne die Tränen, viele Zuschauer hielten Plakate mit Aufschriften wie "Stop War - Stop Putin", "Save Mariupol" oder schlicht "Frieden" in die Höhe. Das Geschehen auf dem Rasen geriet schnell zur Nebensache, die BVB-Tore durch Jamie Bynoe-Gittens (4.) und Tom Rothe (65.) wurden ebenso bejubelt wie die Treffer der Gäste. "In der Ukraine rollen die Panzer, die Menschen leben in permanenter Angst. Da bedeutet so ein Spiel Abwechslung", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

