Borussia Dortmund heute. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB am Samstag (23. April), dem Tag des Krachers in der Bundesliga gegen den FC Bayern.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerücht: Bürki gegen FC Bayern wohl im Spieltagskader

Roman Bürki ist in der internen Rangordnung des BVB hinter Stammkeeper Gregor Kobel und Ersatzmann Marwin Hitz zurückgefallen und stand in der laufenden Saison bisher kein einziges Mal im Spieltagskader der Borussen.

Nach Informationen von Sport1 steht der 31-Jährige heute offenbar vor einer Rückkehr ins Aufgebot des BVB und soll bei der Partie gegen den FC Bayern München (Sa., 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) zumindest wieder auf der Bank sitzen.

Getty Images

Cheftrainer Marco Rose verkündete bereits am Donnerstag, dass Gregor Kobel beim Spitzenduell wegen einer Bänderverletzung ausfallen wird. Für Bürki könnte es einer der letzten Auftritte im BVB-Dress sein, da sein Abgang nach der Saison bereits fix ist. Der Schweizer Schlussmann wechselt im Sommer ablösefrei zu Salt Lake City in die amerikanische MLS.

BVB, Gerücht: Neues BVB-Trikot offenbar geleakt

Borussia Dortmund sucht für die Saison 2023/24 ein besonderes Heimtrikot, das von Fans designt werden soll. BVB-Kapitän Marco Reus und Klublegende Dede sind Teil einer neunköpfigen Jury, die eine Vorauswahl aus 15.000 Einsendungen trifft.

Bis das Fan-Trikot präsentiert werden soll, dauert es allerdings noch eine Saison und in der Zwischenzeit soll das BVB-Trikot für die kommende Spielzeit nun geleakt worden sein. So soll das Heimtrikot der Borussia für die Saison 2022/23 offenbar aussehen:

BVB, News: Gündogan fordert "mutigere Selbsteinschätzung"

lkay Gündogan fordert von seinem Ex-Klub Borussia Dortmund mehr Selbstbewusstsein, um den Rivalen FC Bayern vom Bundesliga-Thron zu stoßen. "In meinen Augen fehlt dem BVB eine mutigere Selbsteinschätzung", sagte der Mittelfeldstar von Manchester City vor dem Gipfeltreffen zwischen den Münchnern und dem BVB am Samstag bei Sport1.

"Es wird viel darüber geredet, dass die Bayern die besseren wirtschaftlichen Voraussetzungen hätten, aber Dortmund schafft es seit Jahren, regelmäßig die größten Talente Europas zu überzeugen und auch gestandene Spieler, wie zuletzt Emre Can oder Niklas Süle im kommenden Sommer, für sich zu gewinnen", sagte Gündogan: "Natürlich geht es auf lange Sicht auch darum, diese Spieler halten zu können, aber mit diesen Voraussetzungen und der Strahlkraft kann man gut und gerne angreifen."

Getty Images

In der laufenden Saison könne Dortmund den Titelkampf aber nicht mehr spannend machen: "Selbst wenn der BVB am Samstag gewinnen sollte, dürfte der FC Bayern locker Meister werden. Das nimmt natürlich viel Reiz aus der Partie. Unser Ligaspiel gegen Liverpool vor zwei Wochen war da natürlich ganz anders in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in Deutschland", sagte Gündogan.

BVB, Spielplan: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund