BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Spiel in Gladbach findet trotz Corona statt, Bellingham soll angeblich neuer Rekordtransfer werden

Ein englisches Nachwuchstalent soll angeblich der neue Rekordtransfer werden, die Partie in Gladbach findet trotz Coronavirus statt. Alle BVB-News.

Am Samstag steht für den BVB das Spitzenspiel gegen an (18.30 Uhr im LIVE-TICKER). Dabei gilt es für die Schwarz-Gelben, den Anschluss an Tabellenführer Bayern München nicht zu verlieren.

Unterdessen hat man offenbar einen potenziellen Neuzugang aus ins Visier genommen: Der 16-jährige Jude Bellingham soll angeblich der neue Rekordtransfer bei der Borussia werden.

Außerdem: Geschäftsführer Carsten Cramer schwärmt von Torjäger Haaland und Sturm-Juwel Moukoko bekommt beim DFB Sondertraining in der Offensive.

am Mittwoch: Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute!

Gladbach gegen BVB findet trotz Coronavirus statt

Das Schlagerspiel der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund kann trotz der Coronavirus-Krise wie geplant am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) stattfinden.

Das gaben Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und die Gladbacher Borussia am Mittwoch zeitgleich nach Gesprächen mit dem NRW-Innenministerium und dem Gesundheitsamt Mönchengladbach bekannt.

BVB: Jude Bellingham soll offenbar neuer Rekordtransfer werden

Borussia Dortmund steht nach der Verpflichtung von Erling Haaland offenbar vor einem weiteren Transfer eines Toptalents. Laut Sport Bild soll der 16-jährige Jude Bellingham vom englischen Zweitligisten Birmingham City im Sommer für 35 Millionen Euro verpflichtet werden.

Demnach soll sich der BVB gegen die Konkurrenten Liverpool, sowie den durchgesetzt und sich mit Bellingham bereits über eine Zusammenarbeit zur kommenden Saison geeinigt haben. Der zentrale Mittelfeldspieler gehört zu den größten Talenten Englands.

Damit wäre der junge Engländer Dortmunds neuer Rekordtransfer, der mit 30,5 Millionen Euro Fixablöse bislang Mats Hummels nach seiner Rückkehr vom FC Bayern München vergangenen Sommer ist.

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer schwärmt von Erling Haaland: "Passt zu uns wie Arsch auf Eimer"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer hat BVB-Neuzugang Erling Haaland in den höchsten Tönen gelobt. "Erling kann Herzen öffnen und Menschen begeistern. Er verkörpert den BVB mit Emotionalität und Leidenschaft - genau so, wie unsere Fans es tun", schwärmte der 51-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild.

Aus diesem Grund haben die Fans den jungen Norweger "so schnell ins Herz geschlossen", ergänzte Cramer: "Erling passt zu uns wie Arsch auf Eimer."

Der 19-Jährige kam im Winter von RB Salzburg zu den Schwarz-Gelben und erzielte in seinen ersten neun Einsätzen direkt zwölf Treffer.

BVB: Youssoufa Moukoko erhält Spezialtraining beim DFB

Dortmunds Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko bekommt bei der U19 der deutschen Nationalmannschaft Spezialtraining von U21-Coach Stefan Kuntz für die Offensive.

Die zusätzliche Einheit für die Offensivspieler leitete Kuntz gemeinsam mit U19-Trainer Guido Streichsbier in Herzogenaurach.

Der 15-jährige Moukoko wurde nach knapp zweieinhalb Jahren wieder für eine DFB-Auswahl nominiert. Zuletzt spielte er für die U16.



BVB - Geschäftsführer Carsten Cramer verspricht nach Sponsorenwechsel: Kein Blau auf unseren Trikots

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer hat versprochen, dass sich trotz des Sponsorenwechsels von Evonik zu 1&1 keine blaue Farbe auf den Trikots von Dortmund wiederfinden wird.

"Schwarz-Weiß ist keine Bestimmung, möglich ist auch nur Schwarz - das hängt von der Trikotfarbe ab. Ich kann aber sicher versprechen, dass die Farbe Blau nicht auf unseren Trikots auftauchen wird", erklärte Cramer gegenüber der Sport Bild.

Demnach sei der Verein mit dem Unternehmen bereits in Gesprächen über die Zusammenstellung der Trikots. Das Logo von 1&1 soll ab 2020/21 das Trikot des BVB zieren. Evonik ist künftig nur noch bei internationalen Pokalwettbewerben, im DFB-Pokal und bei Freundschaftsspielen im Ausland zu sehen. Die Verträge mit beiden Sponsoren laufen bis 2025.

Paris sagt alle Großveranstaltungen ab - wird das Champions-League-Duell von PSG gegen den BVB zum Geisterspiel?

Die französische Regierung hat auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert und mehrere Großveranstaltungen wie den Halbmarathon und zwei internationale Messen in der französischen Hauptstadt abgesagt. Es sollen keine Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern in geschlossenen Räumen stattfinden.

Damit droht auch das Champions-League-Rückspiel zwischen PSG und dem BVB am 11.März (21 Uhr im LIVE-TICKER ) auszufallen oder zum Geisterspiel zu werden.

Allerdings ist in , anders als beispielsweise in Italien , die heimische Liga noch nicht von den Sicherheitsvorkehrungen betroffen.