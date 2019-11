BVB gegen Inter live auf DAZN: So siehst du die Champions League

BVB gegen Inter live auf DAZN: So siehst du die Champions League im Probemonat sogar gratis!

Am Dienstag kommt es zum Kracher zwischen dem BVB und - und Du kannst ihn im Probemonat kostenlos sehen! Sichere Dir jetzt Deinen gratis Probemonat auf DAZN und schaue ausgewählte Spiele der , alle Freitagsspiele der sowie die und vieles mehr live und in voller Länge. Das Beste: In den ersten 30 Tagen zahlst Du keinen Cent.

Wo kann ich mich bei DAZN anmelden?

Champions League gratis auf DAZN - Das könnt ihr sehen!

Die Gruppenphase der Champions League geht in die heiße Phase - und DAZN ist mit dabei! Wenn Du Dich jetzt anmeldest, sind unter anderem diese Spiele der UEFA Champions League ALLE im kostenlosen Probemonat dabei! Es gibt keine versteckten Kosten!

BVB gegen Inter (05.11.)

gegen (05.11.)

gegen Red Bull Salzburg (05.11.)

gegen (05.11.)

gegen (06.11.)

gegen (06.11.)

gegen (06.11.)

Lok. Moskau gegen Bayer Leverkusen (26.11.)

Real Madrid gegen PSG (26.11.)

gegen Atletico Madrid (26.11.)

FC Liverpool gegen SSC Neapel (27.11.)

gegen (27.11.)

Außerdem kannst Du auf DAZN in deinem Probemonat die Bundesligaspiele gegen TSG Hoffenheim (08.11.), BVB gegen (22.11.) und gegen (29.11.) live sehen!

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Livesport-Streamingdienst. Neben der Champions League seht Ihr dort auch die Europa League, alle Freitagsspiele der Bundesliga sowie weitere europäische Top-Ligen wie die Premier League, , die oder . Außerdem findet Ihr bei DAZN die Highlights aller Spiele der Bundesliga und bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Neben Fußball bietet DAZN ein vielfältiges Angebot an anderen Sportarten an. So werden dort unter anderem auch Football-, Basketball-, Baseball-, Eishockey-, Tennis- und Handballspiele gezeigt. Auch Darts und Boxen sind Teil des Programms.

Was kostet DAZN?

Ihr könnt DAZN einen Monat lang kostenlos testen. Ihr könnt das Portal also ohne Verpflichtungen testen. Anschließend kostet das Abo monatlich 11,99 € und kann jederzeit zum Folgemonat gekündigt werden. Ein Jahresbo kostet 119,99 Euro.

Wie kann ich DAZN sehen?

Für DAZN braucht Ihr lediglich ein Endgerät mit Internetzugang. Ihr könnt DAZN auf dem Computer, auf dem Laptop, auf dem Tablet, dem Smartphone, dem Smart-TV oder der Playstation 4 sehen. Für viele Plattformen gibt es die entsprechende App kostenlos im jeweiligen Store zum Download.