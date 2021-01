BVB, News und Gerüchte: Rose-Deal könnte an engem Zeitplan scheitern - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Borussia Dortmund plant im Sommer wohl einen Mega-Umbruch, während der Deal mit Marco Rose offenbar scheitern könnte. Alle News zum BVB.

-Vizemeister am heutigen Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB: Verpflichtung von Rose könnte an engem Zeitplan scheitern

Der Wechsel von Wunschtrainer Marco Rose zum BVB könnte an dem engen Zeitplan der Saison scheitern. Einem Bericht der Sport Bild nach sei Rose kein Freund von schnellen Entscheidungen. Ihm würde es widerstreben, sich Monate vorher festzulegen, ohne klare Fakten in Sachen "Kaderplanung, sportliche Entwicklung und Personalplanung im Verein" vorliegen zu haben.

Darüber hinaus sei er sehr loyal gegenüber und würde sich dort wohlfühlen. Zudem brauche er Zeit, um seine Entscheidung mit der Familie und engen Freunden abzustimmen. Vor allem seine Lebensgefährtin Nikola soll eine wichtige Entscheidungsträgerin sein.

Mehr Teams

BVB: Rose-Klausel läuft wohl Ende Mai ab

In der coronabedingt straff getakteten Saison gab es für Rose noch keine Gelegenheit zu einer Entscheidungsfindung, die Länderspielpause im März soll aber eine Chance bieten, führt die Sport Bild aus. Allerdings wird die Kaderplanung des BVB bis dahin noch nicht fortgeschritten sein, da diese mit dem Erreichen der steht und fällt.

Dem Bericht nach läuft die Frist zum Ziehen der Ausstiegsklausel für Rose bei Gladbach Ende Mai ab, fünf Millionen Euro müsste der BVB wohl für die Dienste des Trainers hinblättern.

Ihm wird innerhalb des Vereins zugetraut, "ähnlich wie sein Kumpel und BVB-Meistertrainer Jürgen Klopp eine Ära zu prägen", heißt es weiter.

Bild: Getty Images

BVB plant wohl Mega-Umbruch - bis zu zwölf Spieler könnten den Verein verlassen

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund plant wohl, im kommenden Sommer einen umfangreichen Umbruch durchzuführen. Das berichtet Sport1 . Demnach solle "die DNA des Kaders verändert werden", bis zu zwölf Spieler könnten die Borussia verlassen. In der Kaderplanung sollen vor allem gierige und willige Spieler einer Rolle spielen, die dies auch auf dem Platz verkörpern.

Die Bundesliga-Tabelle: BVB auf Platz 7

Platzierung Team Spiele Torverhältnis Punkte 1. 18 53:25 42 2. 18 31:17 35 3. 18 32:18 32 4. 18 27:19 32 5. Borussia Mönchengladbach 18 35:28 31 6. 18 35:27 30 7. Borussia Dortmund (BVB) 18 35:26 29

BVB: Reinier kehrt nicht vorzeitig zu zurück

Mittelfeldspieler Reinier (19) wird Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund nicht vorzeitig in der laufenden Transferperiode verlassen. Nach Informationen von Goal und SPOX hat sich der junge Brasilianer trotz geringer Einsatzzeiten dazu entschieden, bei den Schwarz-Gelben zu bleiben und um seinen Platz zu kämpfen.

Bild: Getty Images

BVB hat offenbar Piszczek-Nachfolger im Visier

Der BVB hat offenbar einen Nachfolger für Lukasz Piszczek im Visier, der den Verein nach Saisonende verlassen wird.

Wie das polnische Online-Portal meczyki.pl berichtet, handelt es sich dabei um Kamil Piatkowski von Rakow Czestochowa. Der BVB soll bereit sein, 5,5 Millionen Euro für den 20-Jährigen auf den Tisch zu legen.

Der flexible Abwehrspieler wäre ab Sommer verfügbar, jedoch soll auch die AC Milan Interesse am U21-Nationalspieler Polens haben.

BVB, News heute: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund