BVB, News und Gerüchte heute: Verlässt Julian Brandt Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund heute. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB am Freitag (29. April).

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerücht: Julian Brandt denkt über Abschied nach

Borussia Dortmund könnte im kommenden Sommer offenbar den nächsten Stammspieler verlieren. Wie die Bild-Zeitung-berichtet, soll Mittelfeldspieler Julian Brandt ernsthaft über einen Abschied aus Dortmund nachdenken. Demnach würde der Vater des 25-Jährigen zusammen mit seinem Berater bereits den Markt sondieren, um etwaige Optionen auszuloten.

Das favorisierte Ziel Brandts soll dem Bericht zufolge die Premier League sein, doch auch ein Verein in Italien oder Spanien oder gar ein Verbleib in Deutschland sind denkbar.

Der BVB will ihm wohl ohnehin keine Steine in den Weg legen. Sollte ein Verein zwischen 15 und 20 Millionen Euro auf den Tisch legen, darf Brandt demnach gehen. Der Spieler selbst soll sogar eine Weiterbeschäftigung in Dortmund favorisieren, sich auf einen Abgang jedoch vorbereiten.

Brandt kam in der laufenden Spielzeit auf insgesamt 37 Einsätze im schwarz-gelben Trikot. Dabei erzielte er sieben Treffer, zehn weitere Tore bereitete er vor.

BVB-News: Trio meldet sich für Bochum-Spiel zurück

Bei Borussia Dortmund kehren vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr) wohl drei Spieler zurück in den Kader. Das Trio um Marius Wolf, Jude Bellingham und Julian Brandt, welches das Benefizspiel gegen Dynamo Kiew am Dienstag noch verpasst hatte, absolvierte am Donnerstag wieder das Mannschaftstraining.

Nicht am Teamtraining teilgenommen hätten hingegen weiterhin die angeschlagenen Spieler Gregor Kobel, Mats Hummels, Donyell Malen, Thorgan Hazard und Mo Dahoud. Bei ihnen ist ein Einsatz gegen Bochum so gut wie ausgeschlossen. Verzichten muss der BVB außerdem im Revierderby gegen Bochum auf Emre Can aufgrund seiner fünften Gelben Karte.