BVB, News und Gerüchte heute: Dortmund-Coach Marco Rose nimmt Youssoufa Moukoko in Schutz

BVB, News: Rose nimmt Moukoko in Schutz

Marco Rose, Trainer von Borussia Dortmund, ist auf der Pressekonferenz nach dem 3:1-Auswärtssieg bei Greuther Fürth auf die Situation von Youssoufa Moukoko angesprochen. Daraufhin kritisierte er den medialen Umgang mit dem Talent.

"Wisst ihr eigentlich, wie alt der ist? Der ist 17. Da redet man bei normalen Menschen, die nicht im Hochleistungssport sind, noch von Kindern. Und dann wird geschrieben: 'Der Absturz des Youssoufa Moukoko.' - Ich weiß nicht, wie mir es mit 17 gegangen wäre, hätte ich so etwas über mich lesen müssen", sagte Rose.

Zudem meinte der Trainer, dass er auch in Zukunft gerne mit Moukoko zusammenarbeiten würde. Nach Informationen der Bild kann sich der BVB einen Moukoko-Verkauf jedoch vorstellen.

BVB, News: Rose äußert sich zu seiner Zukunft beim BVB

Vor dem Spiel von Borussia Dortmund bei Greuther Fürth äußerte sich Sebastian Kehl, Leiter des Lizenzbereichs beim BVB, bei Sky zur Zukunft von Cheftrainer Marco Rose: "Davon gehe ich heute aus", sagte Kehl auf die Frage, ob Rose auch in der kommenden Saison BVB-Coach sein wird.

Basierend auf dieser Aussage wurde auch Rose bei Sky zu seiner Zukunft beim BVB befragt - und reagierte wütend: "Was soll ich euch dazu sagen? Ihr versucht jetzt wieder, aus irgendwelchen Dingen irgendwas zu zaubern. Aki Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und ich, wir arbeiten relativ vertrauensvoll - nicht relativ, sondern sehr vertrauensvoll - zusammen."

Weiter stellte der 45-Jährige klar: "Ich bin nächste Saison Trainer von Borussia Dortmund und ich freue mich darauf, weil ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mannschaft habe und hier etwas auf den Weg bringen will!"

BVB, News: Bobic über Lotka: "Juristisches Ding"

Torhüter Marcel Lotka von Hertha BSC wechselt zur neuen Saison ablösefrei von Hertha BSC zum BVB. Zuletzt berichtete der kicker, dass sein aktueller Arbeitgeber nur über den BVB vom Transfer erfuhr.

Die Hertha will nun juristisch gegen Dortmund vorgehen und Lotkas Transfer rückgängig machen. "Das wird jetzt ein juristisches Ding. Wir wollen das in Ruhe besprechen, wenn alles vorbei ist", erklärte Hertha-Manager Fredi Bobic. "Er hat auch einen Vertrag in Dortmund unterschrieben."

Laut der Bild-Zeitung wurde der Vertrag des 20-Jährigen, der im kommenden Sommer eigentlich aus Berlin in die zweite Mannschaft des BVB gewechselt wäre, von der Hertha nochmal verlängert.

Möglich machte das offenbar eine Klausel, die den Berlinern vor dem 30. April die Möglichkeit gab, den Vertrag des Keepers um ein weiteres Jahr auszuweiten. Nach Bild-Infos soll der BVB von dieser Klausel jedoch nie erfahren haben. Nun wird der Fall offenbar gerichtlich geklärt werden