Borussia Dortmund am heutigen Montag. Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr in diesem Artikel.

Zudem gelangt Ihr hier zu den BVB-News der vergangenen Tage:

BVB, News: Borussia Dortmund offenbar erneut an Benficas Everton interessiert

Borussia Dortmund beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Offensivspieler Everton von Benfica. Das berichtet UOL Esporte aus Brasilien.

Demnach sollen neben Dortmund auch die AC Milan und der FC Everton ihre Fühler nach dem 25-jährigen Brasilianer ausstrecken, der bei Benfica derzeit nicht wie gewünscht zum Zug kommt.

Ohnehin konnte Everton die Erwartungen bei den Portugiesen bislang nicht gänzlich erfüllen, seit er im Sommer 2020 von Gremio Porto Alegre nach Lissabon kam. In der laufenden Saison steht er momentan bei vier Toren und fünf Assists in 25 Pflichtspieleinsätzen, in drei der vier letzten Ligaspiele saß er 90 Minuten lang auf der Bank.

Laut UOL Esporte beobachtet der BVB Evertons Situation daher ganz genau, wenngleich der 25-malige brasilianische Nationalspieler bei Benfica noch bis 2025 unter Vertrag steht. Bereits im Frühjahr 2020 soll Dortmund um Everton gebuhlt haben, ehe er für 20 Millionen Euro von Gremio nach Portugal ging.

BVB, News - 3. Liga: Verletzte bei der Partie Dortmund II gegen Zwickau

Mehrere Verletzte gab es am Samstag beim Fußball-Drittligaspiel zwischen Borussia Dortmund II und dem FSV Zwickau (3:1), als Problemfans der Gäste den Eingangsbereich des Stadions Rote Erde stürmten. Es folgten Auseinandersetzungen im Gästeblock. Dabei wurden vier BVB-Ordner verletzt, einer schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Sie setzte 24 Personen im Gästeblock fest und stellte deren Personalien sicher. Diese Fans wurden aus dem Stadion geführt und mit einem Platzverweis belegt.

Gegen die spielstarke Bundesligareserve lagen #DIESCHWÄNE zwischenzeitlich schon mit drei Toren zurück, ehe Can #Coskun der Anschlusstreffer gelang. Der FSV zeigte Moral, konnte aber die Niederlage nicht mehr abwenden.

📄 Unser Spielbericht zu #BVBFSV👉 https://t.co/Uwo0c4dH3p pic.twitter.com/IgMC11CLp9 — FSV Zwickau (@FSVZwickau) December 18, 2021

BVB, News - Erik Meijer über größtes Dortmund-Problem: "So viele Treffer kann die eigene Offensive gar nicht schießen"

TV-Experte Erik Meijer hat erklärt, was seiner Meinung nach das größte Problem des BVB sei.

"Das größte Problem der Borussia liegt in der Defensive - auch mit Mats Hummels und Manuel Akanji hatte es zuvor schon zu viele Gegentore gegeben. So viele Treffer kann die eigene tolle Offensive gar nicht schießen, um dann immer zu gewinnen", schrieb Meijer in seiner kicker-Kolumne.

In der jetzigen Spielzeit kassierte der BVB 26 Gegentore in 17 Spielen und damit sogar vier Treffer mehr als der Tabellenvortletzte Arminia Bielefeld - alleine drei davon bei der bitteren 2:3-Niederlage am 17. Spieltag gegen die Hertha.

Gleichzeitig ist für Meijer der Meisterschaftskampf schon so gut wie gelaufen. "Die Münchner sind zu gut, und die Konkurrenz zeigt zu wenig Konstanz, als dass es bei neun Punkten Differenz noch mal eng werden könnte", führte Meijer aus.

Dies sei für die Attraktivität und Ausgeglichenheit der Bundesliga "schade" und "frustrierend", ergänzte der langjährige Bundesliga-Profi.

BVB, Spielplan: Die nächsten Partien von Borussia Dortmund