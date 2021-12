Borussia Dortmund am Sonntag nach dem 2:3 gegen Hertha BSC. Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr in diesem Artikel.

BVB, News - Michael Zorc über Erling Haalands Ehrenrunde gegen Fürth: "Sah ein bisschen komisch aus"

Mit seiner Ehrenrunde im Anschluss an den 3:0-Erfolg gegen Greuther Fürth am vergangenen Mittwoch hat BVB-Stürmer Erling Haaland für Irritationen gesorgt.

"Ich habe die Bilder auch hinterher gesehen. Es sah ein bisschen komisch aus, aber ich glaube nicht, dass es eine bewusste Aktion war", sagte Dortmund Sportdirektor Michael Zorc vor dem Spiel bei Hertha BSC (2:3) am Sky-Mikrofon: "Ich habe auch nochmal kurz mit ihm gesprochen, das ist auch in der Mannschaft kein Thema. Was steckt dahinter, habe ich ihn gefragt. Gar nichts, hat er gesagt. Damit ist das Thema erledigt."

Ob Haaland dem BVB auch über den kommenden Sommer hinaus erhalten bleiben wird, konnte Zorc dagegen nicht beantworten: "Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Wir wünschen es uns natürlich, dass er auch über den Sommer in Dortmund bleibt. Wir müssen ihn nicht abgeben, auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Aber Sie wissen, dass er unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit hat, zu wechseln. Wir werden sicherlich auch in den nächsten Wochen mit ihm Gespräche führen, um mehr Planungssicherheit zu haben."

BVB, News: Ex-Dortmunder Shinji Kagawa wohl vor Vertragsauflösung bei PAOK Thessaloniki

Der frühere Dortmunder Shinji Kagawa (32) steht offenbar vor einer Vertragsauflösung beim griechischen Klub PAOK Thessaloniki. Das berichtet Sport24.

Demnach befinden sich beide Parteien derzeit in Gesprächen um die vorzeitige Beendigung des ursprünglich bis kommenden Sommer datierten Arbeitspapiers. Bei PAOK kommt Kagawa lediglich auf zwölf Einsätze (ein Assist). Cerezo Osaka soll dem Bericht zufolge Interesse am Mittelfeldspieler haben. Dort spielte Kagawa bereits zwischen 2006 und 2010.

Kagawa war erst im Januar dieses Jahres zu PAOK gewechselt, nachdem er zuvor einige Monate vereinslos war. Der Japaner, der mit dem BVB 2011 die Meisterschaft und 2012 das Double feierte, spielte nach seiner Zeit in Westfalen zwei Jahre für Manchester United.

2014 kehrte Kagawa erneut nach Dortmund zurück, ehe er über Stationen bei Besiktas und Real Saragossa in Griechenland landete.

BVB, News - Lothar Matthäus schießt nach Hertha-Spiel gegen Erling Haaland: "Alles gezeigt, was man von ihm nicht kennt"

Ex-Profi Lothar Matthäus hat nach der 2:3-Niederlage des BVB bei Hertha BSC scharfe Kritik an Angreifer Erling Haaland geübt.

"Heute hat er mir nicht gefallen", sagte Matthäus in seiner Funktion als Sky-Experte anschließend. "Das war nicht der Haaland, den wir seit zwei Jahren sehen. Er hat alles gezeigt, was man nicht von ihm kennt: Unzufriedenheit, hat sich provozieren lassen, war überhaupt nicht im Spiel."

Der Norweger habe "nicht das investiert, was er investierten kann", führte Matthäus aus, der gleichzeitig hoffe, "dass das eine Eintagsfliege war."

Haaland leitete gegen die Alte Dame zwar die 1:0-Führung durch Julian Brandt ein (31.), war die meiste Zeit jedoch abgemeldet. Vielmehr wirkte der Stürmer zunehmend lustlos und fiel durch lethargische Körpersprache auf.

