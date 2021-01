BVB (Borussia Dortmund) heute: Dahoud wohl begehrt in Europa, wollte Paderborn einst Haaland? Alle News und Gerüchte

Getty Images

Das Interesse an Mahmoud Dahoud vom BVB in Europa wächst offenbar. Paderborn soll einst an Haaland dran gewesen sein. Alle News zu Borussia Dortmund.