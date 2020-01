News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Hakimi über seine Zukunft, Erling Haalands Ausstiegsklausel

Achraf Hakimis Zukunft wird wieder einmal heiß diskutiert. Nun äußert er sich vielsagend. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund (BVB).

Achraf Hakimi war eine der prägenden Persönlichkeiten des BVB in der Hinrunde der Saison 2019/20. Nun äußerte sich der Marokkaner zu seiner Zukunft, die sich derzeit einigen Spekulationen ausgesetzt sieht.

Erlebe die Highlights der BVB-Spiele auf DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Während sich auf die Rückrunde vorbereitet, sind neben Hakimi auch andere Personalien Thema - so beispielsweise Paco Alcacer. Der Angreifer ist offenbar Wunschspieler von , jedoch soll ein Transfer des Spaniers in sein Heimatland von PSG-Angreifer Edinson Cavani abhängen.

Außerdem: Julian Weigl versucht sich an der portugiesischen Sprache. Erling Haaland hat angeblich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag stehen.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag!

BVB: Achraf Hakimi spricht über seine Zukunft

Außenverteidiger Achraf Hakimi hat sich gelassen hinsichtlich seiner Zukunft geäußert. "Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich bleibe entspannt und genieße die Zeit in Dortmund", sagte der Marokkaner auf der Gala des Afrikanischen Fußballverbandes, bei der er als Afrikas Nachwuchsfußballer des Jahres ausgezeichnet wurde.

Derzeit ist der 21-Jährige von an den BVB ausgeliehen, nach aktuellem Stand wird er im Sommer 2020 zu den Blancos zurückkehren. Zuletzt wurden jedoch auch Spekulationen angestellt, der Nationalspieler könnte möglicherweise beim auf der Wunschliste stehen.

Hakimi kam für den BVB in der laufenden Saison 26-mal zum Einsatz und sammelte bereits zwölf Scorerpunkte (sechs Tore, sechs Vorlagen).

BVB-Abgang? Paco Alcacers Transfer zu Atletico Madrid hängt angeblich von PSG-Star Edinson Cavani ab

Nach der Verpflichtung von Erling Haaland nehmen die Spekulationen bei Borussia Dortmund um einen Abschied von Paco Alcacer weiter Fahrt auf. Der Spanier, der im Dezember kaum noch zum Einsatz kam und dem kein gutes Verhältnis zu Trainer Lucien Favre nachgesagt wird, wurde bereits mit einem Wechsel zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht, das sich auf Stürmersuche befindet.

Die Rojiblancos haben jedoch laut Informationen der Sport Bild einen anderen Kandidaten ganz oben auf ihrer Liste: Edinson Cavani von . Dessen Verpflichtung könnte an den zu hohen Gehaltsforderungen des Uruguayers scheitern. Er verdient in 1,5 Millionen Euro monatlich. Sollte es zu keiner Einigung kommen, dürfte dies die Wahrscheinlichkeit eines Wintertransfers von Alcacer deutlich erhöhen.

BVB - VIDEO: Julian Weigl spricht nach Wechsel zu portugiesisch

BVB: Erling Haaland trifft erstmals und hat angeblich eine Ausstiegsklausel

Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund ins Training eingestiegen. Es war nicht die einzige gute Nachricht für Trainer Lucien Favre.

Bericht: Erling Haaland kann den BVB via Ausstiegsklausel 2022 verlassen

Stürmertalent Erling Haaland kann Borussia Dortmund offenbar bereits 2022 mithilfe einer Ausstiegsklausel verlassen. Das berichtet die Sport Bild.

Über die Höhe der Klausel machte das Blatt keine Angaben, The Athletic berichtete jedoch zuvor, dass die Summe "beträchtlich höher" sei als die 58,5 Millionen Euro, welche immer wieder in englischen Medien genannt werden.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte nach dem Abgang von Mario Götze 2013 zu den Bayern noch betont, dass es in Zukunft keine Ausstiegsklauseln mehr bei der Borussia geben werde Für Haaland brach er nun wohl sein Wort.

Julian Weigl kommt vom BVB: Benfica-Fan läuft nackt durch Lissabon

Ein Fan des portugiesischen Rekordmeisters Benfica hat nach dem Transfer von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Weigl nach Lissabon ein kurioses Nackt-Versprechen eingelöst und dabei auch die Aufmerksamkeit des Neuzugangs auf sich gezogen.

Duarte Mendes glaubte vor Weihnachten noch nicht so recht an eine Verpflichtung Weigls und verkündete auf Twitter: "Wenn Weigl zu Benfica kommt, laufe ich einen Kilometer nackt auf der Straße." Als der Transfer dann offiziell war, stachelte ihn Weigl mit einem einfachen "Go!!!" an.

Mittlerweile hat Mendes seiner Ankündigung Taten folgen lassen und am Dienstag ein Video von seinem Nackt-Lauf durch Lissabon gepostet. Und auch Weigl bekam die Aktion natürlich wieder mit. Er versprach dem Anhänger ein Trikot.

BVB-Star Achraf Hakimi als Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet

Achraf Hakimi von Borussia Dortmund ist als Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Der Außenverteidiger, der sich aktuell mit dem BVB in zur Vorbereitung auf die zweite -Saisonhälfte befindet, wurde vom afrikanischen Kontinentalverband CAF bei einer Gala in Hurghada in Ägypten als Sieger verkündet.