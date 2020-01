BVB-Star Achraf Hakimi als Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet

Den ersten Titel des Jahres hat Borussia Dortmunds Achraf Hakimi schon sicher: Er ist Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres 2019.

Achraf Hakimi von ist als Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Der Außenverteidiger, der sich aktuell mit dem BVB in zur Vorbereitung auf die zweite -Saisonhälfte befindet, wurde vom afrikanischen Kontinentalverband CAF bei einer Gala in Hurghada in Ägypten als Sieger verkündet.

Der 21-Jährige setzte sich gegen die ebenfalls nominierten Samuel Chukwueze (Villarreal) und Victor Osimhen (Lille) durch.

Auch Bayern mit Interesse an Hakimi?

Hakimi ist von den Dortmundern bis zum Ende der Saison von ausgeliehen. Bei welchem Klub es für ihn dann in der kommenden Saison weitergeht, ist noch offen. Zuletzt wurde auch der FC Bayern München in den spanischen Medien mit Hakimi in Verbindung gebracht.

Der Marokkaner kam in dieser Saison in allen 17 Bundesliga-Spielen für den BVB zum Einsatz, er erzielte zwei Tore und bereitete sechs weitere vor. In der glänzte er mit vier Treffern in den sechs Gruppenduellen.