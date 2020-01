BVB: Erling Haaland trifft erstmals und hat angeblich eine Ausstiegsklausel

Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund ins Training eingestiegen. Es war nicht die einzige gute Nachricht für Trainer Lucien Favre.

HINTERGRUND

Sein erstes Tor im Trikot von war für Erling Haaland nur eine Pflichtübung. Nach einem Zuspiel von Thomas Delaney schob das norwegische Top-Talent den Ball von der Strafraumgrenze lässig in den Kasten, einen Torhüter gab es nicht. Doch das war im strahlenden Sonnenschein auf dem Trainingszentrum Dama de Noche in Marbella auch nebensächlich. Viel wichtiger war die Tatsache, dass der Winterzugang nach seinen Knieproblemen erstmals Übungen auf dem Platz absolvierte und dabei einen guten Eindruck hinterließ.

"Wir führen ihn behutsam an die Mannschaft ran. Wenn Erling fit ist, bringt er ein neues Element in unser Spiel", sagte Trainer Lucien Favre der Sport Bild: "Wir werden ihn in unser System integrieren und dann sicher viel Freude an ihm haben."

BVB: Greift bei Erling Haaland ab 2022 eine Ausstiegsklausel?

Freude hatte Haaland schon am Mittwoch: Den Dribbling-Parcours durch Slalomstangen absolvierte er mühelos, beim Fußball-Tennis musste der 19-Jährige mit Delaney und Jacob Bruun Larsen allerdings ebenso eine Niederlage hinnehmen wie im Abschlussspiel auf Mini-Tore - trotz eines Haaland-Treffers. Die "Strafe" in Form von Liegestütze schien Haaland sogar zu gefallen. "Die Jungs, die angeschlagen sind, kommen gut zurück. Sie kommen in die Spur", lobte Nationalspieler Julian Brandt.

Rohdiamant Haaland will sich nun Schritt für Schritt an die Mannschaft ranarbeiten. Den Rückrundenauftakt am 18. Januar beim hat der 20-Millionen-Mann dabei im Hinterkopf. Der Doppeltest am Samstag gegen den niederländischen Erstligisten Rotterdam und Ligakonkurrent FSV kommt für Haaland aber noch zu früh.

Der 1,94 m große Torjäger soll dem BVB aber schon bald helfen, dafür machte der Verein offenbar auch eine Ausnahme. Nach Informationen der Sport Bild besitzt Haaland eine Ausstiegsklausel in seinem bis Juni 2024 laufenden Vertrag, sie soll ab 2022 greifen.

BVB wollte nach Mario Götzes Bayern-Transfer keine Ausstiegsklauseln mehr

Die Dortmunder hatten Ausstiegsklauseln vor einigen Jahren eigentlich ausgeschlossen, nachdem unter anderem Mario Götze eine solche Vereinbarung 2013 zu einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister Bayern München genutzt hatte. Doch angesichts der großen Konkurrenz beim Werben um Erling Braut Haaland rückte der Vizemeister von dieser Linie offenbar ab. "Er hat noch eine Menge Entwicklungspotenzial. Das wollen wir aus ihm herausholen", sagte Favre.

Haalands Einstieg ins Training war für Favre einen Tag nach dem torlosen Unentschieden gegen aber nicht die einzige gute Nachricht. Auch die zuletzt verletzten beziehungsweise erkrankten Marco Reus, Paco Alcacer, Thorgan Hazard, Delaney und Bruun Larsen standen wieder auf dem Platz.

Ihre Rückkehr soll dazu Beitragen, Favres Ziel zu verwirklichen. "Wir wollen eine bessere Rückrunde als die Hinrunde spielen", sagte der Schweizer im Interview mit BVB-TV. Haaland ist ein Schlüssel dafür.