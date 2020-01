BVB - Nach Weigl-Transfer: Benfica-Fan löst Nackt-Versprechen ein

Ein Benfica-Fan hat nach der Verpflichtung von Julian Weigl vom BVB ein kurioses Nackt-Versprechen eingelöst. Die Szenen im VIDEO.

Ein Fan des portugiesischen Rekordmeisters hat nach dem Transfer von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Weigl nach Lissabon ein kurioses Nackt-Versprechen eingelöst und dabei auch die Aufmerksamkeit des Neuzugangs auf sich gezogen.

Duarte Mendes glaubte vor Weihnachten noch nicht so recht an eine Verpflichtung Weigls und verkündete auf Twitter: "Wenn Weigl zu Benfica kommt, laufe ich einen Kilometer nackt auf der Straße." Als der Transfer dann offiziell war, stachelte ihn Weigl mit einem einfachen "Go!!!" an.

Mittlerweile hat Mendes seiner Ankündigung Taten folgen lassen und am Dienstag ein Video von seinem Nackt-Lauf durch Lissabon gepostet. Und auch Weigl bekam die Aktion natürlich wieder mit. Er versprach dem Anhänger ein Trikot.