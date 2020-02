BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Favre verteidigt Reservisten-Rolle für Haaland, Argentinien bemüht sich wohl um Reyna

Favre erklärt seine kritisierte Startaufstellung in Bremen, Argentiniens Verband soll sich um Giovanni Reyna bemühen. Alle News zu Borussia Dortmund.

musste neben dem Aus im bei auch noch die Meldung verdauen, dass Kapitän Marco Reus wochenlang verletzt ausfallen wird.

Für Achraf Hakimi gab es indes bessere Nachrichten, während BVB-Juwel Giovanni Reyna in Zukunft möglicherweise für auflaufen könnte.

Dortmunds Trainer Lucien Favre verteidigte unterdessen auf einer Pressekonferenz seine Startaufstellung im Pokalspiel gegen Bremen.

Mehr Teams

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News heute am Donnerstag.

BVB: PSG-Verteidiger Meunier kennt Haaland "nicht besonders gut"

PSG-Verteidiger Thomas Meunier ist im Hinblick auf das Champions-League-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund nicht bange vor dem wie am Fließband treffenden BVB-Shootingstar Erling Haaland.

"Ob ich Angst vor ihm habe? Ich kenne ihn nicht besonders gut", gestand Meunier in der Mixed-Zone nach dem 2:1-Sieg von im Ligue-1-Spiel beim am Dienstag.

BVB: Favre verteidigt Aufstellung gegen Bremen

Nach dem Aus im DFB-Pokal bei Werder Bremen hat Trainer Lucien Favre vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund seine Aufstellung verteidigt. Vor allem die erneute Reservistenrolle des "Wunderstürmers" Erling Haaland, der nach seiner Einwechslung erneut traf, hatte im Nachgang für Kritik gesorgt.

"Ich bin der Erste, der ihn immer spielen lassen will. Aber wir müssen weiter aufpassen. Es kennt keiner seinen körperlichen Zustand. Er wird peu a peu spielen", sagte Favre vor dem Auswärtsspiel bei am Samstag (18.30 Uhr). Er gab aber zu: "Im Nachhinein ist man immer schlauer."

Keine konkreten Pläne offenbarte der Schweizer bezüglich eines Ersatzes für den verletzten Kapitän Marco Reus. Der Nationalspieler hatte sich in Bremen eine Muskelverletzung zugezogen und fällt einen Monat aus. "Ich bedauere das", sagte Favre. "Es gibt mehrere Optionen, es hängt auch vom System ab. Alles ist offen", sagte der 62-Jährige. Ein Startelf-Einsatz für den 17-jährigen Giovanni Reyna, der in Bremen ebenfalls traf, sei laut Favre "möglich".

Vor dem kommenden Gegner Leverkusen hat Favre Respekt. "Das ist ein anderes Kaliber, es ist eine gute Mannschaft. Sie haben im Winter nochmal zwei, drei Spieler geholt", sagte er.

BVB vs. : Reporter-Legende Werner Hansch kommentiert auf DAZN

Für ein Spiel kehrt Reporter-Legende Werner Hansch noch einmal zurück ans Kommentatoren-Mikrofon! Der 81-Jährige wird am Freitag, den 14. Februar, auf DAZN das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt live kommentieren.

Ihr wolltet ihn, ihr bekommt ihn. Kommentatoren-Legende Werner Hansch wird kommende Woche für euch Dortmund - Frankfurt auf DAZN kommentieren. #BVBSGE pic.twitter.com/SSizLbQgOh — DAZN DE (@DAZN_DE) February 6, 2020

Hansch hatte früher bei Sat1 Spiele der und der kommentiert. Zudem ist er bekannt als Stimme bei mehreren Ausgaben der Videospielserie FIFA.

BVB: Julian Brandt wünscht Marco Reus schnelle Genesung

Offensivspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund hat seinem Teamkollegen Marco Reus schnelle Genesung gewünscht. Reus hatte sich beim Pokal-Aus in Bremen am Dienstag eine Muskelverletzung zugezogen und fehlt dem BVB nun mehr als einen Monat.

Kein guter Beginn, wieder zu spät aufgewacht. Bitter, im Achtelfinale zu fliegen, aber schnell abhaken & Samstag wieder angreifen 👀 Und @woodyinho , werd schnell wieder fit ✌🏼 pic.twitter.com/VdxEZyN6v3 — Julian Brandt (@JulianBrandt) February 5, 2020

"Werd schnell wieder fit", schrieb Brandt bei Twitter in Richtung Reus.

BVB: Argentinischer Verband bemüht sich wohl um Dortmund-Juwel Giovanni Reyna

Argentiniens Fußballverband verfolgt die Leistungen von Borussia Dortmunds Claudio Reyna ganz genau. Das berichtet der argentinische TV-Sender TyC Sports. Demnach möchten die Albiceleste den 17-Jährigen von einem Wechsel zum Verband aus Südamerika überzeugen.

Bislang spielt Reyna noch, genau wie früher sein Vater Claudio, für die USA, die er bei der U17-WM in im vergangenen Jahr als Kapitän anführte. Allerdings wollen die Verantwortlichen in Argentinien dem Bericht zufolge Reyna demnächst zu einem Lehrgang der U-Nationalmannschaft einladen.

Reynas Großvater Miguel wurde in Argentinien geboren und spielte selbst in der Jugend für Independiente und später in der ersten Mannschaft von Los Andes. Er wanderte später in die USA aus, wo sein Sohn Claudio geboren wurde.

Borussia Dortmund: Achraf Hakimi verbessert Bundesliga-Rekord

Achraf Hakimi von Borussia Dortmund ist der schnellste Spieler der Bundesliga-Geschichte: Beim 5:0 gegen Union Berlin am letzten Spieltag wurde der Außenverteidiger mit einer Geschwindigkeit von 36,52 km/h gemessen und hat somit seinen bisherigen Rekord von 36,21 km/h aus der Hinrunde nochmals übertroffen.

Hinter Hakimi liegt seit dem 19. Spieltag Angreifer Moussa Diaby von Bayer Leverkusen, der gegen auf 35,95 km/h gekommen war. Seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2011/12 ist Hakimi somit der einzige Spieler, der bisher die 36-km/h-Marke knacken konnte.

BVB: Marco Reus fällt wochenlang verletzt aus

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hat beim 2:3 im DFB-Pokal bei Werder Bremen am Dienstag eine Muskelverletzung erlitten und fällt mehr als einen Monat aus. Nach Darstellung des BVB könne der Nationalspieler erst in rund vier Wochen wieder ins Training einsteigen, ob er dann sofort wieder spielen kann, erscheint fraglich. Bei gutem Heilungsverlauf könnte Reus mit den Schwarz-Gelben im Duell bei seinem Ex-Klub am 7. März wieder mitwirken.

Am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) bei Bayer Leverkusen sowie in der Champions League am 18. Februar gegen Paris St. Germain steht Reus definitiv nicht zur Verfügung. Der Offensivspieler war in der 89. Minute in Bremen ausgewechselt und durch Neuzugang Emre Can ersetzt worden.

BVB: Sportdirektor Michael Zorc kritisiert Team nach Pokal-Aus in Bremen

Sportdirektor Michael Zorc hat heftige Kritik an der Vorstellung von Vizemeister Borussia Dortmund in den ersten 45 Minuten beim 2:3 bei Werder Bremen im DFB-Pokal geübt.

"Wir sind dafür bestraft worden, dass wir in der ersten Hälfte lahmarschig, bequem und langsam gespielt haben", wetterte Zorc im kicker-Gespräch, "wir haben nicht so gewirkt, als wüssten wir, worum es geht."

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund