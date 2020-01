BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Achraf Hakimi will bleiben, Durchbruch bei Emre Can

Hakimi legt sich hinsichtlich seiner Zukunft wohl fest und Emre Can wird am Freitag in Dortmund erwartet. Alle BVB-News und -Gerüchte.

Für den BVB geht es am Samstag im Heimspiel gegen (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Doch bevor es soweit ist, steht am Freitag der letzte Tag des Wintertransferfensters an, an dem die Schwarz-Gelben noch einen Neuzugang vermelden werden: Die Borussia konnte mit eine Einigung erzielen, Wunschspieler Emre Can wird im Laufe des Tages zum Medizincheck erwartet.

Unterdessen hat sich Flügelflitzer Achraf Hakimi wohl hinsichtlich seiner Zukunft bereits festgelegt, während Paco Alcacer wie erwartet nach wechselt.

Mehr Teams

Außerdem: Boss Hans-Joachim Watzke schwärmt von Ex-Trainer Jürgen Klopp und Mats Hummels sieht seine Zukunft nicht in oder .

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am Freitag.

BVB oder Real? Achraf Hakimi legt sich wohl fest

BVB-Flügelflitzer Achraf Hakimi soll nach dem Ende seiner Leihe im Sommer eigentlich zu zurückkehren. Wie sport.es berichtet, möchte der Marokkaner allerdings bei bleiben.

Dem Bericht zufolge sei die Spielpraxis auf hohem Niveau, die er in Dortmund bekommt, der ausschlaggebende Punkt für die Entscheidung des 21-Jährigen. Bei Real soll er sich eher in der Rolle des Ersatzmannes hinter Stammspieler Daniel Carvajal sehen.

Zuletzt wurde über eine Rückkehr zu Stammverein Real Madrid berichtet.

BVB holt Emre Can: Durchbruch in den Verhandlungen mit Juventus

Bundesligist Borussia Dortmund sichert sich die Dienste des deutschen Nationalspielers Emre Can. Nach Informationen von Goal und SPOX haben sich alle Parteien auf einen Wintertransfer des Mittelfeldmanns geeinigt. Am Freitag soll Can den Medizincheck beim Vizemeister der absolvieren.

Der 26-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis in den Signal Iduna Park. Im Sommer greift für den BVB eine Kaufpflicht, die Ablöse liegt dann bei insgesamt 30 Millionen Euro.

BVB: Paco Alcacer wechselt zum

Angreifer Paco Alcacer verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum spanischen Erstligisten FC Villarreal. Das gaben beide Klubs am Donnerstag offiziell bekannt. Alcacer unterschrieb bei Villarreal einen bis 2025 datierten Vertrag.

Dem Vernehmen nach einigten sich die beiden Klubs auf eine Ablöse von knapp 30 Millionen Euro. Zuletzt war Alcacer immer wieder mit einer Rückkehr zum in Verbindung gebracht worden.

BVB-Boss Watzke über Klopp: "Was er mit Liverpool abreißt, das habe ich noch nie erlebt"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Bundesligist Borussia Dortmund ist tief beeindruckt von dem Weg seines ehemaligen Trainers Jürgen Klopp mit dem in der englischen Premier League. "Es ist außergewöhnlich. Und das ist eher noch zu niedrig gegriffen", sagte der 60-Jährige beim Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Düsseldorf: "Was er mit Liverpool abreißt, das habe ich noch nie erlebt. Das ist atemberaubend."

Der ehemalige BVB-Coach Klopp hatte mit seinen Reds am Mittwoch bei West Ham United (2:0) den 15. Sieg in Folge gefeiert - die erste Meisterschaft für Liverpool seit 30 Jahren ist angesichts von 19 Punkten Vorsprung nach 24 Spieltagen so gut wie sicher. "Ich habe so etwas nicht für möglich gehalten", sagte Watzke, "ich habe das Spiel gestern Abend auch gesehen und habe ihm natürlich die Daumen gedrückt."

BVB: Mats Hummels schließt Transfer nach China oder Katar aus

Ex-Nationalspieler Mats Hummels von Borussia Dortmund lässt sich für seine Zukunft als Spieler alle Optionen offen. So lange er fit und körperlich in der Lage sei, Fußball auf Spitzenniveau zu betreiben, wolle er weiterspielen, sagte der 31-Jährige am Donnerstag beim Sportbusiness-Kongress SPOBIS.

Er könne sich auch vorstellen kann, seine Karriere in den USA ausklingen zu lassen. Nur einen Wechsel nach China oder in Richtung Katar schließt er derzeit aus: "Aber vielleicht denke ich in ein paar Jahren ganz anders."

statt BVB: Pedrinho wechselt nicht in die Bundesliga

Borussia Dortmund wurde lange mit Brasilien-Talent Pedrinho von Corinthians Sao Paulo in Verbindung gebracht . Klubchef Andres Sanchez bestätigte ein 15-Millionen-Angebot aus bei Globo Esporte , nannte aber den Namen des interessierten Vereins nicht.

So oder so, die Offerte aus der Bundesliga ist offenbar nicht erfolgreich gewesen. Gemäß A Bola reiste Sanchez am Mittwoch nach Lissabon, um dort Pedrinhos Wechsel zu Benfica, wo er auf Ex-BVB-Spieler Julian Weigl treffen würde, festzuzurren. Mehrere brasilianische Medien hatten zuvor ebenfalls übereinstimmend berichtet, dass der portugiesische Rekordmeister das Rennen um den Angreifer gewonnen habe.

Corinthians fordert 30 Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen, der zum Kader der brasilianischen U23-Nationalmannschaft gehört.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund